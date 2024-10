Parco Archeologico di Segesta, nuova veste per il front office. Lunedì 7 ottobre l’inaugurazione

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

Il front office del Parco archeologico di Segesta, in provincia di Trapani, cambia veste: dopo il devastante incendio che la scorsa estate lo ha raso completamente al suolo, adesso si presenta con uno stile moderno e livelli di servizio al pubblico di standard europeo.

Il restyling ha interessato l’intera accoglienza del Parco, dotato adesso di un punto caffetteria con numerosi prodotti del territorio, un bookstore con pubblicazioni sulla Sicilia archeologica e tanti gadget che portano alla ribalta la creatività artistica dell’Isola.

Tutti i lavori sono stati effettuati dal Parco, col supporto di CoopCulture per i servizi aggiuntivi e di Bluecoop per la ristorazione.

All’inaugurazione del nuovo “Segesta Culture Store”, lunedì 7 ottobre alle 11, saranno presenti: l’assessore regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato; il direttore generale del Dipartimento, Mario La Rocca; il direttore del Parco Archeologico di Segesta, Luigi Biondo; il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso; il direttore generale di CoopCulture, Letizia Casuccio.

