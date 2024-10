Maeder-Mazella, braccio di ferro sulle ali del maestrale al Sardinia Grand Slam | Comunicato Stampa 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 [ Apri nel browser](https://5yipw.r.sp1-brevo.net/mk/mr/sh/SMJz09SDriOHUnNibTimKrwHBiux/urTu8awUutBB)

###**Maeder-Mazella, braccio di ferro sulle ali del maestrale al Sardinia Grand Slam**

***Il singaporiano in finale con due match point, ma il francese si conferma un osso duro. Fra le donne sfida serrata fra Kampman e Lengwiler, dietro di loro Zukerman e l’olimpica Pescetto***

Sei regate, cinque diversi vincitori. Ma alla conclusione del Day 3 del **Sardinia Grand Slam,** prova finale dell’**IKA KiteFoil World Series**, venerdì**4 ottobre**, alla Grand Final si sono qualificati per primi i nomi più attesi:**Max Maeder**e**Axel Mazella** fra gli uomini, **Jessie Kampman** ed**Elena Lengwiler** fra le donne. Si è chiuso così un ricco pomeriggio di gare, sulle “note” di un maestrale crescente e con lo sfondo di un cielo che si è rischiarato con il passare delle ore, dopo una mattinata più grigia che azzurra. Tutto, però, è ancora in gioco perché domani, sabato 5 ottobre, il programma sarà inaugurato con la Golden Ticket Race che dà a tutti la possibilità di agguantare un ulteriore posto per la Medal Series.

**LA GIORNATA: COMPETIZIONE SERRATA E GRANDE SPETTACOLO**

La giornata è iniziata con un vento perturbato, gli atleti hanno dovuto pazientare circa un’ora prima dell’arrivo del maestrale, che finalmente ha schiarito il cielo. Il fronte di nubi da sud ovest ha lasciato spazio a un bel sole, tornato a splendere con un vento sui 15 nodi per terminare più vicino ai 20. Condizioni, queste, che hanno portato alcuni atleti a cominciare le regate con varie misure: prima la 19 poi la 15, mentre nelle ultime prove la maggior parte della flotta ha utilizzato la 11. Il vento è stato molto variabile, non facile da interpretare. “*Ma quello che conta* – commenta Mirco Babini, presidente IKA – *è la competizione serrata fra tutti gli atleti: tra i Top 10 erano tutti in lotta fino alla fine per le vittorie*”.

**CINQUE VINCITORI IN SEI REGATE, DUE ATTESI FINALISTI**

Tre vincitori diversi nelle tre gare del primo pomeriggio, disputate con 10-15 nodi di maestrale. Maeder che si è riportato al comando dell’overall grazie a un successo e un secondo posto, mentre nella seconda regata è giunto settimo dopo un incidente, nel quale ha danneggiato un cavo. Rendimento elevato anche per lo svizzero **Gian Stragiotti**, costantemente fra i primi tre e a segno nella seconda prova davanti a**Benoit Gomez**, e per il greco **Cameron Maramenides** che si è imposto nella terza race del pomeriggio, ottava complessiva (R8).

Dopo una pausa, è tornata a brillare la maglia gialla di leader di Axel Mazella, che ha vinto due regate di fila appaiando Maeder al comando della classifica assoluta dopo la Race 10. “*Preferisco le condizioni di gara più ardue e la vela più piccola*- racconta il francese -*e mi piace la velocità, soprattutto sottovento. Per domani ci sono ottime previsioni meteo e incrocio le dita affinché ci siano le condizioni di vento che preferisco*”.

Il “Supereroe mascherato” Maeder, però, ha ribadito la sua leadership nell’ultima prova (R11), accedendo alla Grand Final con due match point. Un match point invece per Mazella, due volte vincitore del Sardinia Grand Slam e tre volte campione del mondo di KiteFoil. Maeder prova a individuare i principali rivali per la vittoria della Coppa del Mondo, ma non esclude nessuno: “*Sarà un sabato di gare molto emozionante con le Medal Series. In Top 10 ci sono nomi ‘familiari’, credo che dovrò stare attento in primis ai francesi Mazella e Gomez, ma anche Gian Stragiotti sta offrendo notevoli performance. Difficile, però, indicare qualcuno a discapito di qualcun altro. Io provo a rimanere concentrato, di sicuro ci sarà da divertirsi: godetevi lo show!*” le parole di Max.

La giornata conclusiva si aprirà con la Golden Ticket Race, che mette in palio un posto per la Medal Series. Chi vince, disputa la Repechage con Cameron Maramenides,**Martin Dolenc e Jannis Maus**. Ad attendere i migliori due di questa prova, ai quarti, ci sono **Connor Bainbridge**e**Riccardo Pianosi**. Già in semifinale Benoit Gomez e Gian Stragiotti, che aspettano i primi due dei quarti. Stesso discorso per la Grand Final, cui hanno già avuto accesso Maeder e Mazella.

**LENGWILER RIMONTA E VA IN FINALE CON KAMPMAN**

In campo femminile la svizzera Elena Lengwiler rimonta e va in finale, dopo aver anche scalzato temporaneamente dal trono Jessie Kampman. Nella seconda parte del pomeriggio, però, la francese ha operato il controsorpasso pur senza brillare. E’ scivolata invece in terza posizione l’israeliana **Gal Zukerman**, seguita dall’olimpica azzurra **Maggie Pescetto**, seconda in Race 10.

“*E’ stata una giornata molto intensa. All’inizio abbiamo iniziato kite un po’ più grandi, le 15*- racconta Pescetto – *poi io ho utilizzato la ‘9’, la più piccola. Io adoro il vento forte, dà anche più spazio a chi utilizza l’attrezzatura precedente, come me, in un contesto dove gran parte di noi sta cercando di capire le nuove vele e i nuovi foil. Per me è un po’ più complicato competere, è un po’ frustrante non riuscire a fare le velocità delle altre – conclude l’azzurra – ma sono anche qui per divertirmi e come al solito c’è un bell’ambiente*”.

**LE MEDAL SERIES (E NON SOLO) IN LIVE STREAMING**

Anche **sabato 5 ottobre** le immagini della tappa finale delle IKA KiteFoil World Series saranno trasmesse **live in streaming** sulle piattaforme Facebook e Youtube dell’evento e di IKA, l’associazione internazionale di kiteboarding. L’evento raggiungerà oltre 150 Paesi in tutto il mondo, con servizi e speciali dedicati. Sono previsti, inoltre, highlights a fine giornata, diffusi sulle piattaforme Facebook e Youtube dell’evento e di IKA.

**IL PROGRAMMA DI SABATO 5 OTTOBRE**

Ore 10:00 Apertura villaggio con attività di SUP, sit’n’kite e tiro con l’arco.

Ore 12:00 Golden Ticket Race

Ore 12:30 Medal Series

*Cagliari, 4 ottobre 2024*

***Foto:** 1) Il singaporiano Maximilian Maeder ha conquistato l’accesso alla Grand Final con due match point; 2) Axel Mazella, due successi sulle ali del maestrale venerdì pomeriggio: anche lui è in finale; 3) Serrata competizione sulle acque del Golfo degli Angeli; 4) In giallo, a sinistra, la francese Jessie Kampman, la migliore delle donne nella Opening Series; 5) L’azzurra Maggie Eillen Pescetto, quarta fra le donne; 6) Uno spettacolare scatto di mare e di kite (Credits Robert Hajduk/IKA Media)*

***L’utilizzo gratuito a scopi editoriali è consentito con menzione dei credits. Clicca sulle immagini per scaricarle in alta risoluzione.***

[ CONTENT POOLSARDINIA GRAND SLAM](https://www.sardiniagrandslam.com/it/ufficio-stampa/)

[ VISITA IL SITO UFFICIALE](http://www.sardiniagrandslam.com)

L’hai ricevuto perché sei iscritto/a alla nostra newsletter.

[Annulla iscrizione](https://5yipw.r.sp1-brevo.net/mk/un/sh/SMJz09a0vkbXqsrONDsZTepORQX5/SU72ZT9IaxtK)