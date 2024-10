IA: Gusmeroli (Lega), formazione continua e digitalizzazione imprese le chiavi per governare futuro

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

Roma, 4 ott – “L’Intelligenza Artificiale rappresenta una svolta epocale, in virtù delle nuove possibilità che abilita in termini di innovazione: tuttavia, come ogni tecnologia, va governata, così da massimizzarne le possibilità minimizzando i rischi. E prima ancora va conosciuta: nel nostro Paese il 61% delle grandi aziende utilizza l’IA ma il dato scende al 18% nel caso delle PMI, che sono l’ossatura del nostro sistema economico. Serve dunque implementare un processo di digitalizzazione, improntato alla formazione continua (specie nell’ambito delle discipline STEM), visto che ancora oggi nel nostro Paese il 54% della popolazione fra 16 e 74 anni risulta carente rispetto alle competenze digitali di base. Come emerso dall’indagine conoscitiva che ho fortemente promosso e il cui documento finale è stato votato all’unanimità dalla commissione Attività produttive, il potenziale valore aggiunto dell’IA supera i 300 miliardi di euro e gli utilizzi possibili riguardano anche l’efficientamento della PA e lo sviluppo di sistemi blockchain per contrastare contraffazione e italian sounding. Nell’indagine è stato inoltre caldeggiato l’intervento di un’Autorità regolatoria preposta per l’IA, oltre alla creazione di un cloud nazionale che contrasti il rischio di dipendenza dall’estero, così come per l’Energia. Non bisogna avere paura del futuro: si può incrementare la produttività preservando al contempo i livelli occupazionali, e facendo dell’IA un vantaggio competitivo a sostegno delle eccellenze dei prodotti che rappresentano il Made in Italy nel mondo”.

Così Alberto Luigi Gusmeroli, deputato della Lega e Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, chiudendo i lavori del convegno sull’Intelligenza Artificiale organizzato dall’Istituto Affari Internazionali a Roma.