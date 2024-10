Giornata del Contemporaneo 2024 – Rosa Mundi alla Biennale di Durazzo 5.10 – 24.11.2024

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

Italiano di Cultura è lieto di presentare l’istallazione “HOMO SINE HOMO:

metamorfico postumano” dell’artista Rosa Mundi che farà parte della Biennale

di Durazzo – 1° edizione / Me rastin edicionit XX të Giornata del

Contemporaneo, Instituti Italian i Kulturës ka kënaqësinë të prezantojë

instalacionin “HOMO SINE HOMO: post-humanizëm metamorfik” nga artistja Rosa

Mundi, pjesë e Bienales Durrës – edicioni i parë.

Comune di Durazzo / Bashkia Durrës

HOMO SINE HOMO: metamorfico postumano

L’installazione dell’artista Rosa Mundi è composta da 6 opere, due quadri a

tempera vegetale e organico marino dipinti su tela ricavata da vetro e

plastica riciclata; una piccola sfera armillare dipinta ricavata dal riciclo

di antiche botti di vino, due valigie trasparenti dipinte al loro interno e

un “Pinocchio” in legno ricoperto di elementi elettronici, di cui si

riconoscono le fattezze.

Rosa Mundi è uno pseudonimo d’artista, vive tra due isole di mare e un’isola

di fiume. Frequenta i corsi di Pittura, Scultura, Coreografa e Storia

dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, l’Accademie des Beaux

Arts di Strasburgo, l’Ecole Martenot di Parigi. Indagatrice introspettiva di

civiltà passate e presenti, Rosa Mundi traspone in arte vicende reali del

quotidiano e dell’umano sentire, creando scenari ad hoc e performance per

poi reinterpretarli dando vita al suo personale Teatro del mondo. Rosa Mundi

ha sviluppato la sua tecnica, intingendo il pennello in pigmenti naturali

vegetali ed organici misti ad olio di oliva, uovo ed estratto di meduse.

Predilige da sempre l’utilizzo di materiale riciclato, con lo scopo di

restituirgli nuova vita, operando una sorta di metamorfosi. Le sue opere

sono inoltre caratterizzate da uno studio sulla luce e sui rifessi.

È presente in importanti collezioni permanenti pubbliche e private tra le

quali il Museo Arte Contemporanea Regione Siciliana, Nieuwmarkt Amsterdam

Municipality, Fondazione Orestiadi, Museo delle Trame Mediterranee,

Fondazione Il Cedro, Fondazione Sicilia, Collezione Genzini, Aldo Cichero

Design, CANIFF Chic & Cool Canadian, Wopart Exibition Work, Palazzo

Marchetti, Collezione Roberto Bilotti d’Aragona, Collezione Annibale

Berlingieri, International Ati Yoga Foundation, ABI- Associazione Banche

Italiane.

Biennale di Durazzo 2024 include gli artisti: Arturo Casanova (presso la

Galleria delle Belle Arti) ;Enrico Dedin e Fabrizio Passarella (Teatro

“Aleksander Moisiu”); Michele Stanzione (Palazzo Reale Zogu I); Oliviero

Rainaldi (Comune di Durazzo).

Info: Rosa Mundi alla Biennale di Durazzo 2024

– XX edizione

Giornata del Contemporaneo – Istituto Italiano di Cultura di Tirana

(esteri.it)

Instalacioni i Rosa Mundi-t përbëhet nga 6 vepra, dy piktura në tempera

vegjetale dhe material organik detar, të pikturuara në telajo prej qelqi dhe

plastike të ricikluar; një sferë e vogël armilare e pikturuar, e përftuar

nga riciklimi i buteve të vjetra të verës, dy valixhe transparente të

pikturuara në brendësi dhe një “Pinok” prej druri i mbuluar nga elementë

elektronikë, tiparet e të cilit janë gjithsesi të dallueshëm.

Rosa Mundi është pseudonim i artistes, e cila ka zgjedhur të jetojë mes dy

ishujve deti dhe një ishulli lumi. Ajo ndoqi kurse për Pikturë, Skulpturë,

Koreografi dhe Histori Arti pranë Akademisë së Arteve të Bukura në Venecia,

Academie des Beaux Arts në Strasburg dhe Ecole Martenot në Paris. Vëzhguese

introspektive e qytetërimeve të hershme dhe të tashme, Rosa Mundi,

transpozon në art ngjarje reale të jetës së përditshme dhe ndjenja

njerëzore, duke krijuar skenarë dhe performanca ad hoc dhe duke i

riinterpretuar ato më pas për t’i dhënë jetë Teatrit të saj personal të

botës. Rosa Mundi e ka zhvilluar teknikën e vet, duke e ngjyer furçën në

pigmente natyrale vegjetale dhe organike, të përziera me vaj ulliri, vezë

dhe ekstrakte kandilësh deti. Ajo gjithmonë ka parapëlqyer përdorimin e

materialit të ricikluar, me synimin për t’i dhënë një jetë të re, duke

realizuar kështu një lloj metamorfoze. Veprat karakterizohen nga studimi mbi

dritën dhe reflektimet.

Artistja është e pranishme në koleksione të rëndësishme publike dhe private

të përhershme, ku përfshihen Muzeu i Artit Bashkëkohor të Rajonit Sicilian,

Bashkia Nieuwmarkt Amsterdam, Fondacioni Orestiadi, Muzeu i Teksturave

Mesdhetare, Fondacioni Il Cedro, Fondacioni Sicilia, Koleksioni Genzini,

Dizajn Aldo Cichero, CANIFF Chic & Cool Canadian, Wopart Exibition Work,

Palazzo Marchetti, Koleksioni Roberto Bilotti d’Aragona, Koleksioni Annibale

Berlingieri, Fondacioni International Ati Yoga, ABI- Shoqata Italiane e

Bankave.

Bienalen e Durrësit 2024 përfshin artistët: Arturo Casanova (në Galerinë e

Arteve të Bukura) Enrico Dedin dhe Fabrizio Passarella (Teatri “Aleksander

Moisiu”); Michele Stanzione (Pallati Mbretëror Zogu I); Oliviero Rainaldi

(Bashkia Durrës) .

Informacion: Rosa Mundi alla Biennale di Durazzo 2024

– XX edizione

Giornata del Contemporaneo – Istituto Italiano di Cultura di Tirana

(esteri.it)

