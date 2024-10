Comunicato stampa Eni: via libera dal Governo UK all’assegnazione dei fondi per il progetto di trasporto e stoccaggio di CO2 di Liverpool Bay. Un passo avanti significativo nello sviluppo di HyNet

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 Eni: via libera dal Governo UK all’assegnazione dei fondi per il progetto di trasporto e

stoccaggio di CO2 di Liverpool Bay. Un passo avanti significativo nello sviluppo di HyNet

Eni accoglie con favore l’impegno all’assegnazione dei fondi al Cluster di HyNet che segnano

il lancio dell’industria CCS nel Paese

Londra, 4 ottobre 2024 – Eni ha accolto con favore l’annuncio del Governo Britannico

sull’assegnazione di fondi con riferimento alla concessione della Licenza Economica per il progetto

di trasporto e stoccaggio di CO2 (T&S) di Liverpool Bay. Lo stanziamento di fondi segna il lancio

dell’industria CCS nel Regno Unito. Il finanziamento include investimenti per gli emettitori industriali

in Track 1 e rappresenta una tappa fondamentale verso la fase esecutiva di HyNet, che sbloccherà

ulteriori significativi investimenti nell’area.

HyNet è uno tra i progetti CCS più avanzati del Regno Unito, e nell’ambito di tale iniziativa Eni, in

qualità di operatore per il sistema di trasporto e stoccaggio di CO2, contribuirà ad abbattere in modo

sicuro le emissioni delle industrie hard-to-abate nel Nord Ovest dell’Inghilterra e del Galles del Nord

con una capacità iniziale di stoccaggio pari a 4,5 milioni di tonnellate di CO 2 all’anno nella prima

fase, e un aumento potenziale fino a 10 milioni di tonnellate di CO2 all’anno dopo il 2030. Il progetto

apporterà un contributo significativo riducendo l’impatto di queste industrie e contribuirà all’obiettivo

del Regno Unito di stoccare 20-30 milioni di tonnellate di CO2.

Il progetto trasformerà una delle regioni industriali più energivore del Paese in uno dei primi cluster

industriali a basse emissioni di carbonio al mondo attraverso il riutilizzo dei giacimenti di gas depletati

operati da Eni nella baia di Liverpool. HyNet non solo potrà garantire l’occupazione locale,

sostenendo la decarbonizzazione delle industrie hard-to-abate, ma sarà in grado anche di

mantenere nel lungo periodo la competitività industriale del Paese creando nuove catene produttive

e posti di lavoro.

Il Segretario di Stato per la Sicurezza Energetica e Net Zero del Regno Unito, Ed Miliband, ha

aggiunto: “Lunedì, si è conclusa l’era del carbone, una storia lunga 150 anni in questo paese. Oggi

inizia una nuova era. Con questo finanziamento, apriamo la strada alla rivoluzione dell’energia pulita

che ricostruirà i cuori industriali della Gran Bretagna. Sono orgoglioso di aver dato il via a questo

settore nel 2009 e sono ancora più orgoglioso oggi di renderlo realtà. Questo finanziamento

testimonia la forza di un governo attivo che lavora in collaborazione con le imprese per creare buoni

posti di lavoro per le nostre comunità”.

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: “La notizia di oggi rappresenta

un passo importante verso la creazione di una nuova filiera di business legata alla transizione

energetica. HyNet diventerà uno dei primi cluster a basse emissioni di CO2 al mondo e il progetto

decarbonizzerà uno dei principali distretti industriali ad alta intensità energetica, promuovendo una

crescita economica significativa in questa regione del Regno Unito. L’impegno condiviso oggi

rappresenta una dimostrazione concreta di come i Governi e l’industria possono lavorare insieme

per attuare politiche industriali efficienti e pragmatiche per accelerare la decarbonizzazione, e

conferma il ruolo di Eni come partner chiave del Paese verso il Net Zero.”

In linea con questa strategia, Eni ha raggiunto una posizione di leadership nel Regno Unito, dove

oltre a essere l’operatore delle attività di trasporto e stoccaggio di CO 2 del progetto HyNet ha un

ruolo di primo piano anche nel progetto Bacton Thames Net Zero, che mira a decarbonizzazione il

sud-est dell’Inghilterra e la regione del Tamigi. Nel Paese Eni ha una capacità totale di stoccaggio

lordo di circa 1 Gton.

Eni ritiene che la CCS svolgerà un ruolo cruciale nella transizione energetica e che possa diventare

una linea strategica importante per lo sviluppo e la decarbonizzazione dell’azienda rappresentando

una soluzione per ridurre le emissioni ma anche un’opportunità per generare valore, creando un

nuovo business legato alla transizione. Eni ha consolidato un modello distintivo che le consente di

sviluppare progetti CCS più efficienti in termini di costi e tempi di realizzazione facendo leva su tre

elementi distintivi: l’ampio portafoglio di giacimenti di gas depletati, il riutilizzo di parte delle

infrastrutture già esistenti, e il posizionamento degli asset in prossimità dei cluster industriali.

Eni è un partner chiave nella transizione energetica del Regno Unito, dove la Società è presente

lungo tutta la catena del valore dell’energia con una posizione di rilievo non solo nel settore CCS ma

anche dell’eolico offshore, fino al potenziale sviluppo di progetti legati alla fusione magnetica, oltre

all’intenzione di continuare a contribuire alla sicurezza energetica del Paese, tramite la business

combination tra Eni UK e Ithaca Energy per le attività upstream. Queste attività consolidano il

portafoglio strategico di Eni nel Regno Unito con un piano di investimenti focalizzato per oltre l’80%

su attività decarbonizzate, perfettamente in linea con l’ambizione del Paese di essere leader globale

nella transizione energetica.

Contatti societari:

