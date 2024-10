“Cardiacto”: dal 17 al 19 Ottobre, presso il Marina Convention Center, esperti a confronto sulle patologie cardiovascolari

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

PALERMO | 17-19 OTTOBRE 2024

MACC – Marina Convention Center

Presidente del Congresso: Prof. Alfredo R. Galassi

DIRETTORI DEL CORSO

Luigi Americo

Direttore U.O.C. Cardiologia, Ospedale Buccheri La Ferla, Palermo

Carlo Cicerone

Direttore U.O.C. Cardiologia, P.O. Villa Sofia, Palermo

Manlio Cipriani

Direttore U.O. Cardiologia Clinica, ISMETT – UPCM, Palermo

Egle Corrado

Prof. Associato Cardiologia, Università degli Studi di Palermo

Responsabile U.O.S. UTIC, AOU Policlinico Paolo Giaccone, Palermo

Sergio Fasullo

Direttore U.O.C. Cardiologia, P.O. Ingrassia, Palermo

Alfredo R. Galassi

Prof. Ordinario Cardiologia e Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato

Cardiovascolare, Università degli Studi di Palermo

Gabriele Giannola

Direttore ff U.O.C. Cardiologia

Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio, Palermo

Giuseppina Novo

Prof. Associato Cardiologia, Università degli Studi di Palermo

Direttore ff. U.O.C. Cardiologia, AOU Policlinico Paolo Giaccone, Palermo

Vincenzo Polizzi

Direttore U.O.C. Cardiologia, P.O. Cervello, Palermo

Ignazio Maria Smecca

Direttore U.O.C. Cardiologia, A.O. Ospedale Civico, Palermo

COMITATO SCIENTIFICO

Gianfranco Ciaramitaro

AOU Policlinico Paolo Giaccone, Palermo

Tommaso Cipolla

Ospedale Giglio, Cefalù (PA)

Giuseppe Coppola

AOU Policlinico Paolo Giaccone, Palermo

Caterina Gandolfo

ISMETT – UPCM, Palermo

Giuseppe Sgarito

A.O. Ospedale Civico, Palermo

Vincenzo Sucato

Università di Palermo,

AOU Policlinico Paolo Giaccone, Palermo

Giuseppe Vadalà

AOU Policlinico Paolo Giaccone, Palermo

Cardiology Academy Tomorrow

PATROCINI ISTITUZIONALI

Con il patrocinio di:

Ospedale Buccheri La Ferla

PATROCINI SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Con il patrocinio di:

Società Italiana di Cardiologia

LA SOCIETÀ DELLE TRE ANIME

RAZIONALE

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di mortalità nei paesi industrializzati,

essendo responsabili del 45% di tutti i decessi. La cardiologia rappresenta un’area della medicina

fortemente innovativa basata su nuove strategie diagnostiche e nuove terapie farmacologiche

ed interventistiche d’avanguardia.

Negli ultimi anni, la gestione dei pazienti affetti da queste patologie si avvale anche di un

approccio integrato al quale partecipano molteplici figure professionali di branche affini

come la diabetologia, la nefrologia e la chirurgia vascolare. Inoltre, sebbene patologie molto

frequenti come lo scompenso cardiaco, l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, ed altre

più rare ma altrettanto importanti come l’ipertensione polmonare o l’amiloidosi cardiaca si

avvantaggino oggigiorno di terapie sempre più efficaci, è altrettanto importante che i percorsi

assistenziali di questi pazienti siano al tempo stesso economicamente sostenibili ed integrati con

complementarità e complicità tra medicina ospedaliera e medicina territoriale.

Gli obiettivi principali di questo corso sono: 1) fornire un aggiornamento sullo stato dell’arte

della diagnosi e della terapia farmacologica delle principali malattie cardiovascolari;

2) approfondire le innovazioni della cardiologia interventistica, dell’imaging cardiovascolare,

dell’elettrofisiologia e della cardiostimolazione; 3) promuovere i percorsi diagnostico-terapeutici

integrati tra medicina ospedaliera e territoriale.

Le più rilevanti novità terapeutiche cardiologiche verranno approfondite da autorevoli Key

Opinion Leaders del settore, in sessioni dedicate interattive ove il punto di vista dell’esperto

sarà arricchito da quello dei cardiologi del territorio ove le indicazioni delle linee guida diventano

pratica clinica quotidiana.

Questo congresso internazionale di cardiologia ha tre anime rappresentative: il luogo dove si

terrà l’evento, Palermo, capitale della regione Sicilia; la collaborazione tra tutte le cardiologie

ospedaliere di Palermo e provincia; l’Università degli Studi Palermo che con la sua rete formativa

promuove la formazione cardiologica in campo medico, paramedico e specialistico in tutta la

Sicilia occidentale, nelle sedi della rete formativa di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanisetta.

Con l’augurio che Cardiology Academy Tomorrow possa diventare un evento scientifico di

riferimento per il mondo cardiologico ospedaliero ed accademico nel prossimo futuro, Vi porgo i

miei migliori auguri di buon lavoro.

Prof. Alfredo R. Galassi

Presidente del Cardiology Academy Tomorrow,

in rappresentanza del Comitato Scientifico

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2024 | SALA MARINA

13.30 Registrazione dei partecipanti

14.45 Apertura dei lavori e presentazione obiettivi formativi

THE BIG FIVE LECTURE

Past, Present and Future of Cardiology

15.00 From Prinzmetal to coronary microvascular disease

Prof. Filippo Crea

Editor in Chief European Heart Journal, Rome, Italy

15.30 Heart failure

Prof. Thomas Lüscher

President of European Society of Cardiology, Zurich, Switzerland

16.00 Percutaneous coronary intervention

Prof. Antonio Colombo

Senior Consultant Cardiologist, Humanitas Institute, Milan, Italy

16.30 Chronic total occlusion revascularization

Prof. Nicolaus Reifart

Founder and Past President of EuroCTO Association, Frankfurt, Germany

17.00 Trans – aortic valve implantation

Prof. Ciro Indolfi

Director of URT of CNR, University of Magna Grecia, Catanzaro, Italy

17.30 Cerimonia Inaugurale e saluto delle Autorità

19.00 Chiusura dei lavori della I giornata

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024 | SALA MARINA

I SIMPOSIO

Management della sindrome coronarica cronica: le nuove Linee Guida ESC

Moderatori: Tiziana Attisano, Carlo Cicerone, Alfredo R. Galassi

08.45 Rivascolarizzazione coronarica vs terapia medica ottimizzata?

Giuseppe Patti

08.55 Ottimizzazione della PCI coronarica: imaging intravascolare vs fisiologia

coronarica

Italo Porto

09.05 Terapia anti-trombotica a lungo termine: ASA vs P2Y12 vs DAPT

Plinio Cirillo

09.15 Full physiology: una nuova era nel management dell’INOCA

Simone Biscaglia

09.25 Opportunità terapeutiche nella malattia coronarica microvascolare

Raffaele Bugiardini

09.35 TAVI e coronaropatia

Giuseppe Tarantini

09.45 Discussione

Experts: Giuseppe Barone, Giuseppe Cirrincione, Ludovico La Grutta,

Mario Lombardi, Carmelo Mignosa, Pietro Pieri

10.05 LETTURA MAGISTRALE

Presenta: Scipione Carerj

Intelligenza artificiale: quale applicazione in cardiologia

Andrea Laghi

II SIMPOSIO

Le nuove frontiere della prevenzione cardiovascolare

Moderatori: Maurizio Abrignani, Carlo M. Barbagallo, Salvatore Bonocore,

Sergio Fasullo, Michele M. Gulizia

10.35 GLP-1 RA: una nuova era nel paziente cardiometabolico?

Manfredi Rizzo

10.45 Linee guida ESC 2024 per l’ipertensione arteriosa: quale ruolo per la polipillola

Claudio Borghi

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024 | SALA MARINA

10.55 Ipertensione resistente: dalla terapia farmacologica alla denervazione renale

Flavio Ribichini

11.05 SiRNA e approccio moderno all’ipercolesterolemia: azione su LDL

colesterolo e LPa

Alberto Corsini

11.15 La sortilina-1 come nuovo target terapeutico nell’ipertensione arteriosa

Carmine Vecchione

11.25 La prevenzione secondaria nel paziente a rischio cardiovascolare molto alto

Natale Daniele Brunetti

11.35 Discussione

Experts: Salvatore Azzarelli, Fabio Balasus, Tindaro Iraci, Rosaria Longo,

Cristina Madaudo, Nilla Manzullo, Davide Tomasello

III SIMPOSIO

Update sulla terapia ipolipemizzante

Moderatori: Giuseppe Andò, Giuseppina Maura Francese, Salvatore Martino,

Salvatore Montalto, Vincenzo Sucato

11.55 Associazione statina/ezetimibe: prima linea in tutte le classi di rischio?

Furio Colivicchi

12.05 Fast track: gli inibitori PCSK9 in pazienti con SCA sottoposti a rivascolarizzazione

Ferdinando Varbella

12.15 Acido bempedoico: dalla teoria alla pratica clinica

Stefania Paolillo

12.25 Trattamento dell’HoFH

Angelo Baldassare Cefalù

12.35 Il continuum del colesterolo nel rischio cardiovascolare: ruolo dei nutraceutici

e delle statine

Vincenzo Montemurro

12.45 Discussione

Experts: Mariano Becchina, Alessandro Carbonaro, Marco Caruso,

Antonio Di Vincenzo, Francesco Meschisi, Gerlando Pilato, Fabio

Sgura, Manuela Stancampiano

13.05 Lunch

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024 | SALA MARINA

IV SIMPOSIO

Cardiomiopatie

Moderatori: Francesco Clemenza, Calogero Comparato, Michele Gabriele,

Giuseppina Novo, Felice Rindone

14.15 Tromboembolismo venoso e fibrillazione atriale nel paziente oncologico:

I DOAC sono tutti uguali?

Nicola Maurea

14.25 Amiloidosi cardiaca da transtiretina: malattia rara o sotto-diagnosticata?

Gianluca Di Bella

14.35 Malattia di Anderson-Fabry: non solo un problema di cuore!

Antonino Tuttolomondo

14.45 Stratificazione del rischio aritmico nelle cardiomiopatie

Gianluca Pontone

14.55 Approccio moderno alla cardiomiopatia ipertrofica

Franco Cecchi

15:05 L’imaging multimodale per la definizione delle masse cardiache

Carmine Pizzi

15.15 Discussione

Experts: Giuseppe Caponetti, Daniela Di Lisi, Flavia Dispensa, Emanuele

Grassedonio, Giuseppe Romano, Oreste Fabio Triolo

V SIMPOSIO

Nuove opportunità terapeutiche nello scompenso cardiaco

Moderatori: Giuseppe Caramanno, Ennio Ciotta, Egle Corrado, Giuseppe Leonardi

15.35

15.45

15.55

16.05

SGLT2i: dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica nei pazienti diabetici e non

Francesco Barillà

Storia e futuro della terapia con inibitori dell’aldosterone

Michele Senni

Il nuovo alleato per il paziente con insufficienza cardiaca: il Vericiguat

Savina Nodari

Nuove evidenze sulla gestione dei pazienti con carenza di ferro

Massimo Iacoviello

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024 | SALA MARINA

16:15 Lo scompenso cardiaco destro: quali opzioni terapeutiche?

Alberto Margonato

16.25 Discussione

Experts: Vincenzo Cirrincione, Federica D’Angelo, Giovanni De Luca, Giovanna

Evola, Sergio Licata, Francesca Scordato

16.45 LETTURA MAGISTRALE

Presenta: Alfredo R. Galassi

La terapia della morte improvvisa: passato presente e futuro

Carlo Pappone

VI SIMPOSIO

Approccio al paziente con insufficienza cardiaca cronica

Moderatori: Tommaso Cipolla, Manlio Cipriani, Giovanna Geraci,

Vincenzo Polizzi, Filippo M. Sarullo

17.15 Linee guida ESC 2021 sullo scompenso cardiaco: sono ancora attuali?

Marco Metra

17.25 Il ruolo dell’imaging nella diagnosi e nel follow-up della insufficienza cardiaca

Francesco F. Faletra

17.35 Il ruolo degli SGLT2 nell’insufficienza cardiaca: la protezione cardio-nefro-

metabolica

Giuseppe Di Tano

17.45 Insufficienza cardiaca avanzata: dall’epidemiologia ai trattamenti raccomandati

Fabrizio Oliva

17.55 Discussione

Experts: Calogero Falletta, Egle Incalcaterra, Eluisa La Franca, Francesca

Macaione, Danilo Puccio, Maria S. Scaccianoce

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024 | SALA MARINA

TAVOLA ROTONDA: Come ottimizzare i percorsi assistenziali

tra ospedale e territorio

Moderatori: Giovanni De Luca, Calogero Di Maio, Alfredo R. Galassi,

Luigi Galvano, Salvatore Iacolino, Sergio Licata

18.15 Il punto di vista del cardiologo territoriale

Michelangelo Montaina

18.25 Il punto di vista del medico di medicina generale

Tindaro Iraci

18.35 Discussione: Claudio Alibani, Emerico Ballo, Manfredi Ballo, Michele Carella,

Antonino Di Franco, Antonino Giannola, Fulvia Giannola,

Federico Immordino, Rosolino Immordino, Carla Montaina,

Giovanni Montaina, Andrea Pappalardo, Giovanni Raineri,

Enrico Simonetti

19.30 Chiusura dei lavori della II giornata

SABATO 19 OTTOBRE 2024 | SALA MARINA

VII SIMPOSIO

Trattamento farmacologico e interventistico delle sindromi

coronariche acute

Moderatori: Luigi Americo, Francesco Musumeci, Ignazio M. Smecca, Giuseppe Vadalà

08.45 Cosa c’è di nuovo nelle ultime linee guida ESC 2023

Emanuele Barbato

08.55 Patologia multivasale: indicazioni e timing delle lesioni non culprit

Francesco Prati

09.05 Ruolo del cangrelor e dei IIb-IIIa inhibitors nel cath-lab

Francesco Saia

09.15 Agire prima con alirocumab mensile

Marino Scherillo

09.25 Sistemi di assistenza ventricolare nelle procedure complesse in

pazienti ad alto rischio (CHIP)

Giovanni Esposito

09.35 Discussione

Experts: Fabio Calogero Abate, Sergio Cannizzaro, Alessandro D’Agostino,

Salvatore Garibaldi, Elio Pieri, Ludovico Rossetto, Rosario Rossi

VIII SIMPOSIO

Aritmologia e cardiostimolazione

Moderatori: Gianfranco Ciaramitaro, Giuseppe Coppola, Gabriele Giannola,

Giuseppe Sgarito

09.55

10.05

10.15

10.25

Indicazioni e modi di esecuzione dell’ablazione della fibrillazione atriale

Francesco Solimene

Quando e perché ricorrere alla ablazione della tachicardia ventricolare

Claudio Tondo

Stratificazione del rischio aritmico e management del paziente con

sindrome di Brugada asintomatico

Silvia Priori

Pacing fisiologico: quando e perché

Mauro Biffi

SABATO 19 OTTOBRE 2024 | SALA MARINA

10.35 La stimolazione cardiaca leadless: stato dell’arte

Antonio Curnis

10.45 Discussione

Experts: Melania Bonocore, Giovanni D’Alfonso, Giuseppe Leggio, Mirko

Luparelli, Antonio Mignano, Giuseppe Miranda, Paola Vaccaro

11.05 LETTURA MAGISTRALE

Presenta: Alfredo R. Galassi

Dalla prevenzione primaria al rischio cardiovascolare residuo

Pasquale Perrone Filardi

IX SIMPOSIO

Valvulopatie e prevenzione rischio cardio-embolico

Moderatori: Vincenzo Argano, Khalil Fattouch, Caterina Gandolfo,

Francesco Patanè, Calogera Pisano

11.35 Nuovi biomarker prognostici nella stenosi aortica

Gianluigi Condorelli

11.45 Trattamento dell’insufficienza mitralica funzionale (chirurgia vs percutanea)

Francesco Musumeci

11.55 Trattamento dell’insufficienza tricuspidalica (chirurgia vs percutanea)

Carmen Spaccarotella

12.05 Il ruolo dell’imaging nella valvulopatia aortica e tricuspidalica

Benedetta De Chiara

12.15 Prevenzione dell’ictus ischemico cardioembolico: chiusura auricola e PFO

Marco Contarini

12.25 Discussione

Experts: Daniele Adorno, Massimo Benedetto, Giuliana Cimino,

Giorgio De Michele, Maria Giovanna Fiorino, Arturo Giordano,

Daniele Pieri, Antonio Rubino

12.45

LETTURA MAGISTRALE

Presenta: Salvatore Novo

Cardiomiopatie: passato, presente e futuro

Gianfranco Sinagra

13.15 Verifica di apprendimento con questionario ECM e chiusura del corso

ASPETTI INTERDISCIPLINARI E PECULIARITÀ DELLE PROFESSIONI

SANITARIE NELLA CARDIOLOGIA MODERNA

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2024

SALA LAGO

MINI-CORSO

2 CREDITI ECM

Con il patrocinio di:

RAZIONALE

Le professioni sanitarie stanno attraversando un periodo di grande

trasformazione, in gran parte legata all’esigenza di adattarsi alle tante

innovazioni tecnologiche e alle nuove opzioni terapeutiche che stanno

profondamente cambiando lo scenario assistenziale della cardiologia moderna.

A questo riguardo, l’approccio clinico e la prognosi di patologie con grande

impatto sociale, come il trattamento dell’infarto miocardico, delle valvulopatie e

dello scompenso cardiaco è cambiato radicalmente.

Le sfide sanitarie degli ultimi anni hanno contribuito ad accelerare questo

processo di trasformazione tecnologica e organizzativa verso un modello di

assistenza sanitaria integrata, che contempli nuovi modelli di cura e che sia in

grado di accelerare la transizione verso una sanità più connessa e sostenibile.

In questo scenario, le diverse professioni sanitarie rappresentano un elemento

essenziale di questa transizione, che richiede un approccio integrato tra varie

figure professionali coinvolte non solo al momento della diagnosi e della

terapia, ma anche al momento della dimissione dall’ospedale o al follow-up

ambulatoriale nel territorio.

Questo corso, che è rivolto alle diverse professioni sanitarie, ha lo scopo

di fornire gli elementi essenziali di questa visione più ampia dell’approccio

multidisciplinare alle patologie cardiovascolari, affrontando i principali aspetti

della cardiologia clinica ed interventistica. Inoltre, fornisce un’occasione unica

di confronto tra le diverse esperienze di autorevoli professionisti che operano

nella rete formativa universitaria/ospedaliera della Sicilia occidentale.

09.30 Registrazione dei partecipanti

09.45 Apertura del corso e obiettivi formativi

Prof. Alfredo R. Galassi

Presidente del congresso CardiActo 2024

Prof. Maurizio Soresi

Coordinatore del corso di Laurea in Scienze

Infermieristiche Università degli Studi di Palermo

Dr. Antonino Amato

Presidente Ordine delle Professioni infermieristiche

di Palermo

I sessione

Moderatori: Antonino Amato, Pasquale Iozzo, Maurizio Soresi

10.00 Assesment del dolore toracico: responsabilità, limiti e potenzialità

Roberto Latina

10.12 Safety list: scheda unica per l’assistenza

Giovanni Coppola, Alessandro Faraci

infermieristica

10.24 Vademecum post dimissione nel paziente post sindrome coronarica

acuta

Antonella Lo Piccolo

10.36 L’educazione terapeutica e self-care

Marika Lo Monaco

10.48 Discussione

Discussants: Anna Giangrasso, Gianfranco Martino, Maria Angela

Santamaria

II sessione

Moderatori: Egle Corrado, Giuseppe D’Anna, Roberto Latina

11.00 Gestione del flusso di lavoro nei laboratori di emodinamica di un centro

Hub ad alto volume e con ampio case-mix

Vito Anello

11.12 Implicazioni infermieristiche nella gestione delle procedure di ablazione

trans-catetere

Giuliano Ferrara

11.24 Radioprotezione: da una corretta acquisizione delle immagini

all’utilizzo dei sistemi di protezione

Tiziana Patricolo

11.36 Multi-imaging modality in cardiologia: il ruolo del tecnico di radiologia

Aldo Lo Varco

11.48 Discussione

Discussants: Francesco Giacalone, Selenia Principato, Giuseppe Raneri

12.00 Verifica di apprendimento con questionario ECM e chiusura del corso

RISONANZA MAGNETICA E CORO-TC IN CARDIOLOGIA

MEET THE EXPERTS

NON ECM

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024

SALA LAGO

I sessione

Moderatori: Massimo Galia, Sergio Testai

13.00 Come interpretare una risonanza magnetica cardiaca: tip & tricks

Emanuele Grassedonio

13.08 Caso clinico 1

Giuseppe Peritore

13.13 Caso clinico 2

Antonio Bracco

13.18 Discussione

Fabiola Cosentino, Francesca Macaione, Giuseppe Romano, Lorenzo Tesè

II sessione

Moderatore: Domenico Messana

13.30 Come interpretare una tomografia computerizzata coronarica: tip

& tricks

Ludovico La Grutta

13.38 Caso clinico 1

Marcello Giardina

13.43 Caso clinico 2

Giovanni Gentile

13.48 Discussione

Domenico Grisafi, Francesco Violante

14.00 Chiusura del corso

FACULTY

Fabio Calogero Abate

Sciacca (AG)

Maurizio Abrignani Marsala (TP)

Daniele Adorno Palermo

Claudio Alibani Palermo

Antonino Amato Palermo

Salvatore Amato Palermo

Luigi Americo Palermo

Giuseppe Andò Messina

Vito Anello Palermo

Vincenzo Argano Palermo

Tiziana Attisano Salerno

Salvatore Azzarelli

Catania

Fabio Balasus Palermo

Emerico Ballo Palermo

Manfredi Ballo Palermo

Carlo Maria Barbagallo

Palermo

Emanuele Barbato Roma

Francesco Barillà Roma

Giuseppe Barone Trapani

Mariano Becchina

Cefalù (PA)

Massimo Benedetto Palermo

Mauro Biffi Bologna

Simone Biscaglia Ferrara

Melania Bonocore Palermo

Salvatore Bonocore Palermo

Claudio Borghi Bologna

Antonio Bracco Palermo

Natale Daniele Brunetti Foggia

Raffaele Bugiardini Bologna

Sergio Cannizzaro Palermo

Giuseppe Caponetti Palermo

Giuseppe Caramanno Agrigento

Alessandro Carbonaro Catania

Michele Carella Palermo

Scipione Carerj Messina

Marco Caruso Palermo

Franco Cecchi Firenze

Angelo Baldassarre Cefalù

Palermo

Gianfranco Ciaramitaro Palermo

Carlo Cicerone Palermo

Giuliana Cimino Palermo

Ennio Ciotta Sciacca (AG)

FACULTY

Tommaso Cipolla Palermo

Manlio Cipriani Palermo

Plinio Cirillo Napoli

Giuseppe Cirrincione Palermo

Vincenzo Cirrincione Palermo

Francesco Clemenza Palermo

Furio Colivicchi Roma

Antonio Colombo

Milano

Calogero Comparato

Palermo

Gianluigi Condorelli Milano

Marco Contarini Siracusa

Giovanni Coppola Siracusa

Giuseppe Coppola

Palermo

Egle Corrado Palermo

Alberto Corsini Milano

Fabiola Cosentino Palermo

Filippo Crea Roma

Antonio Curnis Brescia

Alessandro D’Agostino Palermo

Giovanni D’Alfonso Palermo

Federica D’Angelo Palermo

Giuseppe D’Anna Palermo

Benedetta De Chiara

Milano

Giovanni De Luca

Palermo

Giorgio De Michele

Palermo

Gianluca Di Bella

Messina

Antonino Di Franco Palermo

Daniela Di Lisi

Palermo

Calogero Di Maio Palermo

Giuseppe Di Tano

Cernusco sul Naviglio (MI)

Antonio Di Vincenzo

Palermo

Flavia Dispensa Palermo

Giovanni Esposito Napoli

Giovanna Evola Palermo

Francesco Fulvio Faletra

Palermo

Calogero Falletta Palermo

Alessandro Faraci Palermo

Sergio Fasullo Palermo

Khalil Fattouch Palermo

Giuliano Ferrara Palermo

Maria Giovanna Fiorino

Palermo

Giuseppina Maura Francese

Catania

FACULTY

Michele Gabriele

Mazara del Vallo (TP)

Alfredo R. Galassi Palermo

Massimo Galia Palermo

Luigi Galvano Palermo

Caterina Gandolfo Palermo

Salvatore Garibaldi Patti (ME)

Giovanni Gentile Palermo

Giovanna Geraci Erice (TP)

Francesco Giacalone Trapani

Anna Giangrasso Palermo

Antonino Giannola Palermo

Fulvia Giannola Palermo

Gabriele Giannola Cefalù (PA)

Marcello Giardina Palermo

Arturo Giordano Napoli

Emanuele Grassedonio

Palermo

Domenico Grisafi

Palermo

Michele M. Gulizia Catania

Salvatore Iacolino Palermo

Massimo Iacoviello Foggia

Federico Immordino Palermo

Rosolino Immordino Palermo

Egle Incalcaterra Palermo

Ciro Indolfi

Catanzaro

Pasquale Iozzo Palermo

Tindaro Iraci Cefalù (PA)

Eluisa La Franca Palermo

Ludovico La Grutta Palermo

Andrea Laghi Roma

Roberto Latina Palermo

Giuseppe Leggio Palermo

Giuseppe Leonardi Catania

Sergio Licata Palermo

Marika Lo Monaco

Palermo

Antonella Lo Piccolo

Palermo

Aldo Lo Varco Palermo

Mario Lombardi Palermo

Rosaria Longo Palermo

Mirko Luparelli Palermo

Thomas Lüscher Zurigo (CH)

Francesca Macaione Palermo

Cristina Madaudo Palermo

FACULTY

Nilla Manzullo Palermo

Alberto Margonato

Milano

Gianfranco Martino Castelvetrano (TP)

Salvatore Martino

Castelvetrano (TP)

Nicola Maurea Napoli

Francesco Meschisi Palermo

Domenico Messana Palermo

Marco Metra Brescia

Antonio Mignano Palermo

Carmelo Mignosa Palermo

Giuseppe Miranda Palermo

Carla Montaina Palermo

Giovanni Montaina Palermo

Michelangelo Montaina Palermo

Salvatore Montalto Licata (AG)

Vincenzo Montemurro Scilla (RC)

Francesco Musumeci Palermo

Savina Nodari Brescia

Giuseppina Novo Palermo

Salvatore Novo Palermo

Fabrizio Oliva Milano

Stefania Paolillo Napoli

Andrea Pappalardo Marsala (TP)

Carlo Pappone San Donato Milanese (MI)

Francesco Patanè Messina

Tiziana Patricolo Palermo

Giuseppe Patti Novara

Giuseppe Peritore Palermo

Pasquale Perrone Filardi

Napoli

Daniele Pieri Palermo

Elio Pieri Palermo

Pietro Pieri Palermo

Gerlando Pilato Agrigento

Calogera Pisano

Palermo

Carmine Pizzi Bologna

Vincenzo Polizzi Palermo

Gianluca Pontone Milano

Italo Porto Genova

Francesco Prati Roma

Selenia Principato Agrigento

Silvia Priori Pavia

FACULTY

Danilo Puccio Palermo

Giovanni Raineri Palermo

Giuseppe Raneri Trapani

Nicolaus Reifart Francoforte (DE)

Flavio Ribichini Verona

Felice Rindone Caltanissetta

Manfredi Rizzo Palermo

Giuseppe Romano Palermo

Ludovico Rossetto Palermo

Rosario Rossi Modena

Antonio Rubino Palermo

Francesco Saia Bologna

Maria Angela Santamaria Palermo

Filippo Maria Sarullo Palermo

Maria Stella Scaccianoce Palermo

Marino Scherillo Benevento

Francesca Scordato Palermo

Michele Senni Bergamo

Giuseppe Sgarito Palermo

Fabio Sgura Modena

Enrico Simonetti Palermo

Gianfranco Sinagra Trieste

Ignazio Maria Smecca Palermo

Francesco Solimene Avellino

Maurizio Soresi Palermo

Carmen Spaccarotella Napoli

Manuela Stancampiano Palermo

Vincenzo Sucato

Palermo

Giuseppe Tarantini Padova

Lorenzo Tesè Palermo

Sergio Testai Cefalù (PA)

Davide Tomasello

Catania

Claudio Tondo Milano

Oreste Fabio Triolo Palermo

Antonino Tuttolomondo Palermo

Paola Vaccaro Palermo

Giuseppe Vadalà Palermo

Ferdinando Varbella

Rivoli (TO)

Carmine Vecchione Salerno

Francesco Violante Palermo

INFORMAZIONI

Accreditamento Corso Professioni Sanitarie

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a n. 50 Infermieri e Tecnici di Radiologia.

I crediti ECM assegnati all’evento sono 2. Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario

seguire tutto il corso, firmare il registro presenze in entrata ed uscita, compilare in ogni parte e

restituire alla Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e di valutazione ed il questionario

di apprendimento rilasciati in sede congressuale. È altresì necessario rispondere correttamente

adalmeno il 75% delle domande poste nel questionario.

Per l’iscrizione è necessario collegarsi al link https://www.infocongress.it/Home/Edizione/aspettiinterdisciplinari-e-peculiarita-delle-professioni-sanitarie-nella-cardiologia-moderna e registrarsi.

Una volta effettuato il login sarà possibile procedere con l’iscrizione al corso.

Accreditamento CardiActo

La partecipazione al corso è riservata a n. 200 Medici Chirurghi specialisti in Angiologia, Anestesia

e Rianimazione, Cardiologia, Cardiochirurgia, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza,

Medicina Generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, Neurologia.

I crediti ECM assegnati all’evento sono 11,2. Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario

seguire tutto il corso, firmare il registro presenze in entrata ed uscita, compilare in ogni parte e

restituire alla Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e di valutazione ed il questionario

di apprendimento rilasciati in sede congressuale. È altresì necessario rispondere correttamente

adalmeno il 75% delle domande poste nel questionario.

Per l’iscrizione è necessario collegarsi al link https://www.infocongress.it/Home/Edizione/24d6150ce316-483d-2efe-08dc2339b3a6 e registrarsi.

Una volta effettuato il login sarà possibile procedere con l’iscrizione al corso.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO

• CONGRESSISTA € 610,00 iva inclusa

• SPECIALIZZANDO € 183,00 iva inclusa

La quota di iscrizione include:

• Partecipazione a tutte le sessioni scientifiche

• Badge e cartella congressuale

• Attestato di partecipazione

• Crediti ECM per coloro che completeranno le ore formative

• Continuous Coffee

• Lunch

• Social reception 18 ottobre

• Ingresso all’area espositiva

Sede

MACC – Marina Convention Center

Via Patti 30 – Molo trapezoidale, 90144, Palermo

Segreteria Organizzativa e Provider

Mirko Alessandro Casalino

Sedi operative

Via G.M. Giovene, 36 – 70124 Bari

Via della Tenuta di Sant’Agata, 2 – 00135 Roma

Viale Gorizia, 22 – 20144 Milano

http://www.infocongress.it

Rachele Mizzi

Giulia Gatti