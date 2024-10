(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

Bonessio (Avs): istituire un Osservatorio permanente sulle problematiche delle residenze ERP e ATER di via Padre Romualdo Formato a Spinaceto

Roma, 4 ottobre 2024 – “Chiederò agli assessori capitolini Funari e Zevi che venga istituito un Osservatorio territoriale permanente per ristabilire un clima di pacifica e serena convivenza fra tutti gli affidatari delle abitazioni ERP di Roma Capitale e ATER Roma in Via Padre Romualdo Formato. L’Osservatorio dovrà prevedere la partecipazione dei rappresentanti municipali, Forze dell’Ordine, Prefettura, servizi sociali e di manutenzione dell’Ater e dei Dipartimenti Sociale e Patrimonio di Roma Capitale. È questa la proposta che ho avanzato ieri in occasione dell’incontro organizzato dall’Associazione Inquilini Assegnatari XV Settore ATER Spinaceto-Roma e dall’Associazione Inquilini Assegnatari ERP Comune di Roma. Una proposta che è stata ben accolta dai rappresentanti del Municipio IX gli assessori Luisa Laurelli, Augusto Gregori e Manuel Gagliardi, presenti insieme al sottoscritto all’Assemblea pubblica.

I cittadini, per un totale di 400 famiglie circa, chiedono interventi di manutenzione e recupero del patrimonio immobiliare ERP ma anche l’applicazione della Deliberazione di Giunta capitolina che prevede percorsi di integrazione e verifica dell’impatto sociale tra le famiglie ROM, provenienti dai campi dismessi, e gli inquilini assegnatari di case di edilizia pubblica.

Per scongiurare situazioni di pericolo derivante dall’incuria in cui versano soprattutto gli spazi comuni a causa dell’abbandono e deposito incontrollato di materiale vario, potrebbe essere utile assegnare ai comitati degli inquilini la gestione di queste aree condivise, secondo un modello di cittadinanza attiva per la gestione virtuosa del bene pubblico, con il supporto delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine a garanzia dell’osservanza delle regole.

Depotenziare i possibili conflitti sociali, favorendo il dialogo e la conoscenza reciproca, nel rispetto degli interessi e dei diritti di tutti, è alla base del superamento dei pregiudizi per favorire l’inclusione e la valorizzazione di culture diverse.”

Così in una nota il consigliere capitolino di Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio.