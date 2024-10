(ARC) Norma Cossetto:Roberti, il suo volto incarna le storie degli infoibati

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

dell’ottantunesimo anniversario della sua uccisione

Trieste, 4 ott – “Senza l’impegno costante delle associazioni

che hanno come compito fondamentale quello di portare avanti la

testimonianza di quanto avvenne in quel periodo buio oggi

probabilmente non ci troveremmo davanti al monumento dedicato a

Norma Cossetto, perch? la Legge sul ricordo forse sarebbe

arrivata troppo tardi per salvaguardare la memoria di fatti

tragici che hanno insanguinato la nostra terra, l’Istria e la

Dalmazia. Oggi conosciamo quasi tutto di Norma Cossetto e del suo

terribile destino, ma il suo volto rappresenta anche tante altre

storie delle quali sappiamo poco o nulla: persone scomparse senza

lasciare traccia e con tutta probabilit? finite in fondo a una

foiba. La presenza delle istituzioni compatte attorno ai

familiari di Norma e alle associazioni degli esuli ? quindi

particolarmente importante per testimoniare la dovuta vicinanza a

tutte le famiglie delle vittime degli eccidi compiuti durante e

anche dopo la fine della guerra”.

? il pensiero espresso dall’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti durante la cerimonia organizzata a

Trieste per celebrare la memoria di Norma Cossetto

nell’ottantunesimo anniversario della sua uccisione, con la

deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento a lei

dedicato.

Ringraziando il Comune di Trieste per la realizzazione del

monumento a Norma Cossetto e per averle intitolato la via dove

esso ? posto, Roberti ha sottolineato che “in questi anni le

istituzioni hanno dimostrato di esserci e hanno aiutato a portare

avanti quello che ? un ricordo collettivo importante per la

storia dell’Italia, la quale senza questo frammento di memoria

non sarebbe completa. Dobbiamo per? continuare a far conoscere i

drammi delle foibe e dell’esodo e impegnarci per fare

completamente luce su di essi, perch? ancora troppi non sanno di

cosa si tratti o conoscono una verit? parziale”.

All’evento hanno partecipato, oltre ai familiari di Norma

Cossetto, tra gli altri, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza,

numerosi esponenti politici, una folta delegazione delle

associazioni degli esili istriani, fiumani e dalmati e le

associazioni combattentistiche e d’Arma.

