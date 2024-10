Agenzia regionale 1105.24 FdL 2024 – Delli Noci _ Osservatorio Agenda digitale pugliese

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 Risultati del percorso di partecipazione sull’Agenda Digitale pugliese, l’Osservatorio fa il punto

Delli Noci: raccogliere spunti e osservazioni da parte dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni per migliorare l’efficacia delle decisioni

Valorizzare le competenze umanistiche con specializzazione IT, creare maggiori sinergie per accompagnare le piccole e medie imprese verso la transizione digitale, focalizzare l’attenzione sul gender digital divide sono solo alcuni degli spunti emersi dal percorso di partecipazione sull’Agenda Digitale pugliese, che si è svolta nei mesi scorsi sulla piattaforma Puglia Partecipa.

A presentare i risultati oggi in Fiera del Levante – durante un incontro allargato anche alla partecipazione di rappresentanti della sede regionale del Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Regione – i membri dell’Osservatorio Agenda Digitale, costituito lo scorso novembre, e chiamato a curare il monitoraggio e l’aggiornamento dell’Agenda Digitale e a svolgere attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi al sistema IT pugliese, nonché raccogliere i bisogni delle imprese e delle Pubbliche amministrazioni pugliesi nei vari settori, dalla sanità alla finanza, dalle infrastrutture alla scuola all’industria manifatturiera e così via.

La Consultazione al percorso di partecipazione si è svolta proponendo ai cittadini un questionario sulle competenze digitali, sulla Trasformazione digitale delle imprese e sulla Digitalizzazione dei servizi pubblici.