(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 *Valentina Pococacio e Luca Simonetti (M5S): “Fare chiarezza sulla

contaminazione da PFAS nelle acque dell’area ternano-narnese.

Interrogazione urgente alla giunta regionale”*

“La gravità della situazione nelle acque umbre, in particolare nell’area

del ternano-narnese, preoccupazioni sia per la salute pubblica che per la

gestione delle risorse idriche regionali”. Così Luca Simonetti e Valentina

Pococacio, candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni

regionali sulla questione della contaminazione delle acque potabili da

PFAS, emersa dal recente report ufficiale di ARPA Umbria. “Dai dati diffusi

da Italia Nostra e dalla stessa ARPA Umbria, emerge un quadro allarmante –

dicono Simonetti e Pococacio – circa il 72% dei campioni analizzati di

acque di acque destinate al consumo umano nella conca ternana risulta

contaminato da PFAS, sostanze altamente pericolose per la salute. Non solo,

il rischio si estenderebbe anche a diversi comuni circostanti come Amelia,

San Gemini, Attigliano e molti altri. È surreale che nessuna istituzione

preposta abbia proferito parola dopo le denunce di Italia Nostra. Ora

saranno costretti a farlo grazie ad un question time urgente depositato dal

nostro consigliere regionale Thomas De Luca a cui la giunta regionale

risponderà martedì 8 ottobre. La giunta regionale oltre alle spiegazioni

del caso dovrà anche chiarire se i gestori e ASL siano stati prontamente

ragguagliati da ARPA, sin dai primi prelievi del 2018 e se i cittadini

utenti abbiano avuto alcuna informazione in merito”. I PFAS (composti

perfluoroalchilici) sono sostanze chimiche di sintesi utilizzate in vari

processi industriali e prodotti di consumo. Secondo studi dell’European

Environment Agency e di importanti università italiane, queste sostanze

possono provocare gravi danni al fegato, problemi di fertilità, malattie

della tiroide e persino cancro. “Vogliamo sapere cosa stiamo bevendo e se

la salute pubblica è in pericolo – continuano i due candidati del M5S –