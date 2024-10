(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

Tenerini (FI): “Patente a crediti è strumento per sicurezza dei lavoratori”

“Ogni vita umana è inestimabile e rappresenta un valore fondamentale. A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi, operanti nei cantieri, saranno tenuti a possedere questa patente, che si basa su un sistema di crediti simile a quello della patente di guida a punti. Questa iniziativa, prevista dall’articolo 27 del Testo Unico sulla Sicurezza, rappresenta una risposta concreta a una richiesta storica dei lavoratori e mira a ridurre gli incidenti sul lavoro, che continuano a colpire troppi italiani. La Patente a Crediti offre una dotazione iniziale di 30 crediti, con la possibilità di guadagnarne di ulteriori attraverso formazione e investimenti in sicurezza. Questo non solo incentiva le imprese a migliorare le condizioni lavorative, ma promuove anche una cultura della responsabilità sia tra i datori di lavoro che tra i lavoratori. Tuttavia, l’implementazione di questa misura presenta delle sfide, tra cui la necessità di una gestione amministrativa efficace e il coinvolgimento delle imprese. È fondamentale garantire che le aziende, in particolare quelle più piccole, possano adattarsi senza eccessive difficoltà. In conclusione, la Patente a Crediti non deve essere vista come un ulteriore onere burocratico, ma come un investimento nella sicurezza e nella professionalità, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e a una maggiore efficienza nei cantieri.” Lo dichiara in una nota Chiara Tenerini, deputata e responsabile del dipartimento Lavoro di Forza Italia.

