3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 SCUOLA, BUCALO FDI “FONDAMENTALE SCONFIGGERE IL PRECARIATO”

“Rivedere il sistema di reclutamento superando la rigidità della riforma PNRR è un passo fondamentale per garantire i diritti dei docenti precari, aumentati in maniera esponenziale negli anni a causa di un utilizzo massiccio e reiterato, giustificato dalla miope politica dei governi precedenti, dove Pd e Movimento Cinque Stelle hanno avuto ruoli decisivi. Sono fiduciosa che questo Governo e il ministro Valditara riusciranno a trovare soluzioni virtuose. Da sempre Fratelli d’Italia si batte per contrastare il precariato. Proprio per questo motivo ha presentato al Senato una proposta di legge in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento Scuola del partito.

