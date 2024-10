(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

SANITA', APPENDINO (M5S): A 4 MESI DAL DECRETO NULLA CAMBIATO, URGENZA DEL GOVERNO ERA PRENDERE VOTI

“Non è accettabile la mancanza di trasparenza sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR. Quanto a lungo intendete nascondere la testa sotto la sabbia? Di cosa avete paura? Guardate che la vostra incapacità di governo i cittadini la toccano con mano comunque! Penso ai trasporti – con i collassi ferroviari come quello di ieri che ormai sono diventati una costante e il Ministro Salvini se ne lava le mani come fosse un passante; penso alla crisi idrica in sicilia, ai 2 milioni di siciliani che vivono senz’acqua. Ma sapete Cosa significa? Evidentemente no, dato che sono abbandonati da mesi! Penso alla sanità: a 4 mesi dal tanto sbandierato e urgentissimo Dl che doveva sbloccare le liste di attesa ecco la realtà dei fatti: non un euro stanziato e ovviamente nulla è cambiato, anzi le cose vanno sempre peggio! Sapete cosa c’era di urgente per voi? Non il dramma della sanità allo sfascio e delle attese per le visite: per voi era urgente solo ingannare qualche cittadino per qualche voto in più alle europee.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle intervenendo alla Camera

