Presentazione “Passi in rosa” lunedì 7 ottobre – ore 12.15 a Mirano

INVITO

Lunedì 7 ottobre, ore 12.15

Sala Giunta – Municipio, piazza Martiri 1

PRESENTAZIONE “PASSI IN ROSA”

Lunedì 7 ottobre 2024 alle ore 12.15 a Mirano, nella sala Giunta presso il Municipio in piazza Martiri, si terrà una conferenza stampa per presentare la seconda edizione di “Passi in rosa”, la passeggiata per la prevenzione organizzata per sabato 12 ottobre dai Comuni di Mirano e Mirano in collaborazione con l’associazione Trifoglio Rosa di Mestre.

Parteciperanno alla conferenza stampa:

– Tiziano Baggio, Sindaco di Mirano

– Marco Dori, Sindaco di Mira

Confidiamo nella vostra presenza.

Ufficio URP

Dott.ssa Nicoletta Ferrari

Comune di Mirano