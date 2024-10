MANOVRA, SAVINO (MEF): “GOVERNO NATO PER RIDURRE PRESSIONE FISCALE. OTTIMI RISULTATI DA CONTRASTO AD EVASIONE. NON TRAVISARE PAROLE MINISTRO

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

“Il Governo di cui facciamo parte, e che vede Forza Italia al centro, è nato con l’obiettivo chiaro di ridurre la pressione fiscale. Lo abbiamo sempre detto e continueremo a lavorare in questa direzione.

Il nostro è un Governo che vuole rispettare gli impegni europei senza alzare le tasse, anzi, abbassandole. Cosa che abbiamo già iniziato a fare.

Dire che l’art. 53 della Costituzione impone che tutti contribuiscano alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva mi sembra una cosa abbastanza scontata, e mi auguro che non si vogliano, in questo senso, strumentalizzare o travisare le parole del Ministro.

Il nostro impegno quotidiano, e per questo dobbiamo ringraziare per il loro eccellente lavoro la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è far rispettare questo principio costituzionale. Stiamo ottenendo ottimi risultati nella lotta all’evasione fiscale e nel contrasto alle frodi e alle elusioni fiscali, cercando al contempo di intervenire, anche attraverso la riforma fiscale, per aiutare quei cittadini e quelle imprese che hanno la volontà di mettersi in regola con il fisco e che, fino ad oggi, per problemi reali, non sono riusciti a farlo.”

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.