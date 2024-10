(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Manovra, Nevi: “Forza Italia al governo per diminuire tasse, abbattere burocrazia e rilanciare investimenti”

“Forza Italia e’ sempre stata e rimane contraria ad innalzare la tassazione in Italia. Siamo stati chiamati al governo per diminuire tasse, burocrazia e rilanciare investimenti e questo siamo intenzionati a fare”.

Così in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma