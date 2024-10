(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Liguria: Borghi (Lega) a Morra, per stupidità non c’è cura

Roma, 3 ott – “Ci vuole coraggio a fare sciacallaggio sulla malattia di un avversario politico. Gi elettori liguri siano consapevoli non del tumore di Bucci ma della pochezza e del cinismo di Nicola Morra che non perde occasione – vedi le indegne frasi che usò contro la scomparsa Jole Santelli – di mancare di rispetto ai malati oncologici. Bucci ha rivelato il suo cancro, Morra la sua stupidità per la quale davvero non c’è cura”.

Così il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini.

