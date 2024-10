(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Liguria: Bizzotto (Lega), desolante che Pd non prenda distanze da prepotenza Morra

Roma, 3 ott – “È desolante vedere come il Pd stia sempre con i prepotenti e non abbia preso le dovute distanze dalle terribili affermazioni di Nicola Morra: ‘Il candidato del centrodestra alle regionali in Liguria è malato oncologico come Jole Santelli, chi lo vota deve esserne consapevole’. Ha usato frasi sgradevoli nei confronti dell’avversario politico Bucci e ha offeso tutti i malati oncologici come la povera Santelli stroncata troppo presto da un tumore. Purtroppo Morra non si smentisce, ricordiamo tutti quando si scagliò ingiustamente contro alcuni medici a Cosenza in piena vaccinazione Covid. Non c’è dubbio, i liguri meritano di più”.

Lo dichiara la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega a Palazzo Madama.