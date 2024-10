(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

Nota Stampa

Da lunedì 7 ottobre i lavori per l’installazione di nuove barriere stradali lungo il ponte sul fiume Sile lungo la Sp 42 che unisce i comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

La Città metropolitana comunica che da lunedì 7 ottobre inizieranno i lavori per l’installazione di nuove barriere stradali lungo il ponte sul fiume Sile lungo la Sp 42 a cavallo tra i comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti.

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di incrementare il livello di sicurezza esistente tramite l’inserimento di nuovi dispositivi di sicurezza certificati e rispettosi delle più recenti normative. L’intervento prevede la sostituzione dei parapetti esistenti con dispositivi di ritenuta adeguati alla classificazione della strada provinciale e alla tipologia di traffico presente ed, inoltre, prevede il prolungamento delle barriere anche sulle rampe di accesso al ponte.

Il cantiere resterà aperto fino al 25 novembre. Nel corso dei lavori verrà ristretto da tre a due corsie il doppio senso di marcia per la realizzazione di un nuovo cordolo in calcestruzzo necessario all’installazione successiva delle barriere di sicurezza.

Quello tra Jesolo e Cavallino-Treporti è il terzo intervento dei quattro previsti, tra cui quello del ponte sul Canale Maranghetto lungo la Sp 42 tra Caorle e Concordia Sagittaria, quello del ponte sul fiume Livenza lungo la Sp 79 i comuni di Torre di Mosto e S. Stino di Livenza e, infine, l’intervento previsto per il ponte sul canale Collettore Secondo lungo la Sp 54 a tra i comuni di Eraclea e di Caorle