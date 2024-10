(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 CAMPO LARGO, FOTI (FDI): NON È UNA COALIZIONE MA FIERA DELLE OCCASIONI

“Fratelli d’Italia è il primo partito, ed è quello che ha più responsabilità. Se non eserciti una leadership è ovvio che succede quanto sta avvenendo nel defunto ‘campo largo’. Il centrodestra esiste da 30 anni ed è un blocco sociale. Dall’altra parte è più una ‘fiera delle occasioni’ utile solo a mettere in campo qualcosa che sia contro. Questo esperimento non ha funzionato nemmeno ai tempi dell’Ulivo dove Prodi- che lo aveva inventato- è stato al governo due volte e due volte mandato a casa, non dalle opposizioni ma dalla sua maggioranza. Emblematico è quanto avviene in politica estera dove ad esempio sulle risoluzioni, la maggioranza ne presenta una e le opposizioni cinque o sei e votano sulle loro stesse risoluzioni in modo diverso. La politica dovrebbe partire dai progetti che uniscono”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti ospite ad Agorà.

