CALENDARIO MANIFESTAZIONI OTTOBRE 2024  A MIRANO

Mirano, 3 ottobre 2024

CALENDARIO MANIFESTAZIONI OTTOBRE 2024

Programma dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Enti e Associazioni

fino al 5 ottobre – ore 15.00 / 18.00

Casa delle Muse, via L. Mariutto 1

Comune e Associazione Amiche e Amici delle Muse

Mostra “Acquatica 2: immagini per le forme dell’acqua”

Festival dell’acqua

fino al 7 ottobre – ore 15.30 / 18.30

Barchessa di Villa XXV Aprile

Comune

Mostra “Forme del tempo. Francesco Volpato e l’arte in trasparenza”, esposizione personale del

Maestro vetraio Francesco Volpato

Festival dell’acqua

martedì 1 ottobre – ore 17.00

Biblioteca comunale e ULSS3

Settimana dell’allattamento – Spazio 6-12

martedì 1 ottobre – ore 17.30

Teatro Belvedere

Comune

Presentazione del progetto “Terre e Acque del Muson /Mappa di comunità”

Festival dell’acqua

mercoledì 2 ottobre – ore 10.00

Teatro Belvedere

Comune

Convegno dedicato agli istituti scolastici “Con le scuole per l’acqua. Impariamo per il futuro”

Festival dell’acqua

mercoledì 2 ottobre – ore 20.45

Teatro Belvedere

Comune

Conferenza “Il governo dell’acqua”, relatore ing. Andrea Rinaldo

Festival dell’acqua

giovedì 3 ottobre – ore 17.00

Biblioteca comunale e ULSS3

Settimana dell’allattamento – Prime piccole storie

giovedì 3 ottobre – ore 20.45

Cinema Teatro di Mirano

Comune

Spettacolo “4 pesci fuor d’acqua” di e con Banda Osiris

Festival dell’acqua, biglietto € 10

venerdì 4 ottobre – ore 9.00

Teatro Belvedere

Comune

Convegno “Turismo fluviale e navigazione interna. Un’opportunità sostenibile per il territorio”

Festival dell’acqua

venerdì 4 ottobre

Sedi varie

Biblioteca comunale

Maratona di lettura “Il Veneto legge”

Letture ad alta voce a cura di Contastorie e studenti del Liceo “Majorana-Corner”

sabato 5 ottobre – dalle ore 8.00

Luogo di ritrovo, partenza e arrivo: Corte Errera, via Bastia Fuori 54

Comune

“Sentieri di pace – Mirano: paesaggio e natura”. Camminando tra Acqua e Terra. Tre itinerari

(8, 12, 19 km), con iscrizione gratuita

Festival dell’acqua

sabato 5 ottobre – ore 10.00

Biblioteca comunale

Sabato creativo – Un taccuino speciale

Laboratorio creativo per adulti, con iscrizione

sabato 5 ottobre

Comune

– ore 10.30 / 18.30

Piazzetta Barche, centro storico e parco di Villa Belvedere

Dei Mulini…di Sotto e di Sopra: tra narrazioni, attraversamenti, visite guidate alle chiuse dei

Molini di Sotto…di Sopra seguendo il Muson e arti sceniche in piazzetta Barche e altri luoghi della

città di Mirano

– ore 17.15

Piazzetta Barche

Parata “Alle Barche”

Festival dell’acqua

sabato 5 ottobre – ore 20.45

Sala concerti, via Castellantico 15

Comune e Fondazione Gabriele Emilia Bianchi

Chantico Ensemble nel concerto vocale “Tra polifonia e dintorni”

Stagione Concertistica di Mirano

domenica 6 e 20 ottobre – ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00

Via Parauro n. 84

Napea

Apertura Bosco del Parauro

domenica 6 ottobre – ore 14.30 / 18.00

Parco di Villa Belvedere

Comune

Esplora Bimbi – giochi e laboratori per bambini (con iscrizione)

venerdì 11 ottobre – ore 17.30

Sala conferenze Nella e Paolo Errera, corte Errera

Biblioteca comunale

Andrea Crestale presenta il suo libro “Un’onda”

Rassegna Autori/Autrici in corte

venerdì 11 ottobre – ore 20.30

Chiesa di Campocroce

Parrocchia S. Andrea Apostolo

Alla riscoperta del pittore Giannandrea Rusteghello, con Gianni Caravello

sabato 12 ottobre – ore 10.30

Biblioteca comunale

Un boom! Di emozioni – La paura… un’emozione tutta da scoprire!

Lettura animata + laboratorio > 3-5 anni, con iscrizione

sabato 12 e domenica 13 ottobre – 11.30/13 e 15.00/19.30, domenica 9/13 e 15/19

Inaugurazione sabato 12 – ore 11.30

Sala consigliare “Madre Teresa di Calcutta”

Gruppo Amici Micologi Mirano – Associazione Micologica Bresadola

44^ Mostra micologica

sabato 12 ottobre – partenza ore 15.00

da piazza Martiri, Mirano e da piazza IX Martiri, Mira

Comuni di Mirano e Mira, associazione Trifoglio Rosa Mestre

Passi in rosa, passeggiata per la prevenzione

sabato 12 ottobre – ore 18.30

Parrocchia San Leopoldo Mandic, via Wolf Ferrari 39A

Presidio Libera “Domenico Gabriele” del Miranese, Gruppo Emergency Miranese, Centro per la

pace e la legalità “Sonja Slavik”

Dibattito “La salute è ancora al centro? Bisogni e risposte nel territorio”

domenica 13 ottobre – ore 16.00

Chiesa di San Leopoldo Mandic

Comune e Fondazione Gabriele Emilia Bianchi

Concerto “Duelli organistici nella storia”, organista Giovanni Feltrin

Consegna Premio Fondazione Bianchi 2024

Stagione Concertistica di Mirano

domenica 13 ottobre – ore 18.00

Teatro di Villa Belvedere

Comune e Farmacia Zooè

Colavero e Favero in “Madame Bovary”

Rassegna teatrale Molecole, ingresso con biglietto

lunedì 14 ottobre – ore 16.00

Sala conferenze Nella e Paolo Errera, corte Errera

Agorà

Inizio attività

martedì 15 ottobre – ore 20.00

Casa della Musica, via Gramsci n. 104

Comune

Facciamo un patto

Costruiamo insieme una “cassetta degli attrezzi” con Forum e associazioni verso l’amministrazione

condivisa

venerdì 18 ottobre – ore 15.00 / 18.30

Biblioteca comunale

Game Mode – Dungeons&Dragons

Gioco di ruolo > dai 12 anni e scuole superiori, con iscrizione

venerdì 18 ottobre – ore 17.30

Sala conferenze Nella e Paolo Errera, corte Errera

Biblioteca comunale

Nella Cazzador presentazione il libro “Il cerchio infinito. La poesia di Marta Celio” su e con

Marta Celio

Rassegna Autori/Autrici in corte

venerdì 18 ottobre – ore 21.00

Teatro di Villa Belvedere

AIDO Miranese

Convegno “Noi abbiamo detto sì e tu?” e presentazione AIDOca

da sabato 19 ottobre a domenica 3 novembre – giov, ven, sab ore 16/19.30, domenica ore

10.30/12.30 e 16/19.30

Inaugurazione sabato 19 – ore 18.00

Barchessa “XXV Aprile”

Comune e Gruppo Convid

Mostra “Percepire e comunicare. Esperienze visive di artisti contemporanei” di Roberto

Sgarbossa

sabato 19 ottobre – ore 20.45

Teatro di Villa Belvedere

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Compagnia teatrale Brutti ma buoni nella commedia “Co’ xe massa… xe massa”

Ingresso con offerta

domenica 20 ottobre

Piazza Martiri

Comune e Confcommercio

Mercatino dell’antiquariato

Mostra mercato dell’usato

mercoledì 23 ottobre – ore 15.00 / 18.30

Biblioteca comunale

Game Mode

Giochi da tavolo > dai 6 anni, con iscrizione

giovedì 24 ottobre – ore 16.30

Biblioteca comunale e Bandera Florìda

Un boom! Di emozioni – Una paura da lupo

Lettura animata + laboratorio > 4-6 anni, con iscrizione

giovedì 24 ottobre – ore 20.30

Teatro di Mirano

Comune e Università Popolare del Nordest

Inaugurazione corsi anno accademico 2024-2025

venerdì 25 ottobre – ore 17.30

Biblioteca comunale

Il libro del cuore, incontro del gruppo di lettura pomeridiano, con iscrizione

venerdì 25 ottobre – ore 17.30

Sala conferenze Nella e Paolo Errera, corte Errera

Biblioteca comunale

Università Popolare di Mestre presenta “Marco Polo”, Kaleidos n.51/2024

Rassegna Autori/Autrici in corte

venerdì 25 ottobre – ore 20.30

Biblioteca comunale

Scrittrici italiane del ‘900

Incontro del gruppo di lettura EQuiLibri, con iscrizione

sabato 26 ottobre – ore 10.00

Teatro di Villa Belvedere

Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O. di Mirano

Celebrazione trentesimo anniversario della fondazione

sabato 26 ottobre – ore 10.30

Sala conferenze Nella e Paolo Errera

Comune

Mirano è partecipazione

Restituzione degli esiti del percorso “Facciamo un patto!” e Assemblea pubblica di formazione e

sensibilizzazione sui valori dei patti di collaborazione a cura di Labsus

sabato 26 ottobre – ore 15.30

Villa ex Tessier, parco

Comune e Rete delle terre dei Tiepolo

Visita guidata “Di villa in villa” (posti esauriti)

sabato 26 ottobre – ore 20.45

Chiesa di Zianigo

Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria

Concerto dell’Orchestra dell’Università di Padova “Concentus Musicus Patavinus”, direttore

Stefano Corrò

domenica 27 ottobre- dalle ore 6.30 alle 10.30

Partenze libere e scaglionate da corte Errera

A.S.D. Scavezzon Squadra Corse

MiAMi 2024

domenica 27 ottobre – ore 15.30

Teatro di Villa Belvedere

Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O. di Mirano

Concerto del Coro Magnificat

martedì 29 ottobre – ore 16.00

Biblioteca comunale

Halloween

Incontro del gruppo di lettura per ragazzi “LiBriganti”, dai 14 anni

mercoledì 29 ottobre – ore 18.30

Teatro di Villa Belvedere

Comune

I servizi sociali di Mirano

Presentazione delle attività e dei dati per una visione partecipata

Locandina

