Caditoie e tombini molte volte sporchi.  La Guardia Nazionale Ambientale chiede interventi in tutti i Comuni

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 La Guardia Nazionale Ambientale per voce di Niccolò Francesconi

Dirigente generale Settore Fondamentale lancia un appello urgente per la

pulizia delle caditoie e dei tombini in tutti i Comuni italiani. Questo

intervento è fondamentale per prevenire allagamenti e altri disagi in

caso di forti piogge e maltempo.

È una situazione che segnaliamo da tempo anche con vari comunicati e

per questo richiediamo un intervento immediato da parte di tutte le

regioni e dei sindaci per monitorare, verificare e incentivare la

manutenzione e la pulizia costante di tombini e caditoie, che spesso

risultano ostruiti.

La Guardia Nazionale Ambientale sottolinea l’importanza di una

manutenzione regolare per garantire la sicurezza e il benessere delle

comunità locali. Le caditoie e i tombini ostruiti infatti possono

causare gravi problemi di drenaggio, aumentando il rischio di

allagamenti e danni

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi