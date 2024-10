[acspro] [CRUmbria-News] Elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Disposizioni relative all’informazione istituzionale in periodo elettorale

(Legge 28/2000), “Par condicio”

(Acs) Perugia, 3 ottobre 2024 – Da oggi è in vigore quanto stabilito

dall’articolo 9 della legge 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso

ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per

la comunicazione politica), cosiddetta “Par condicio”.

Tale norma prevede che fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto

divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di

comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e solo

se indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

RED/PG

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79243