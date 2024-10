(ACON) MIGRANTI. PELLEGRINO (AVS): 3 OTTOBRE 2013, UNA TRAGEDIA INDELEBILE

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 3 ott – “Il 3 ottobre si celebra la Giornata

nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”.

Lo afferma, in una nota, consigliera regionale Serena Pellegrino

di Alleanza Verdi e Sinistra che prosegue: “Un anniversario che

ricorda la strage del 2013, quando un barcone carico di migranti,

provenienti quasi tutti dall’Eritrea, si inabiss? davanti

all’Isola dei Conigli, a Lampedusa, e che cost? la vita a 368

persone”.

“In meno di una decina di anni nel Mediterraneo – continua

Pellegrino – sono morte oltre 28mila persone, molte altre ancora

in quei viaggi della speranza che portano uomini, donne e bambini

a fuggire da Paesi lacerati da guerre intestine, corruzione,

barbarie, clima, carestie, religioni. Un fenomeno strutturale che

dura da oltre 30 anni e che si innesta in un percorso

dell’Umanit? stessa che migra da sempre alla ricerca di luoghi e

spazi pi? accoglienti e vivibili. Ognuno con una propria storia,

ognuno con un proprio vissuto”.

“Ma sappiamo realmente chi sono? Queste persone le dobbiamo

considerare un peso o una risorsa? Quali sono le storie di

riscatto che si portano in soma come un pesante fardello? Ci

siamo mai messi realmente nei loro panni? Nelle loro misere

miserie? Oggi stiamo combattendo in terra Ucraina una nuova

Guerra Spagnola, prova generale della Seconda Guerra Mondiale,

mentre gli ultimi giorni ci trascinano in un abisso che pare non

avere fine. Un Medioriente in fiamme: morte, distruzione,

sofferenza. Potremmo – conclude la vicepresidente IV Commissione

– mai perdonarci della nostra pacata insofferenza a tanta

violenza?”.

