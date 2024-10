(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 ABORTO, APPENDINO (M5S): “A FIANCO MEDICI TORINO, GOVERNO PRENDA POSIZIONE”

Roma, 3 ott. – “Non solo in Italia se vuoi interrompere una gravidanza devi essere fortunata a trovare un medico che pratichi l’aborto. Non solo spesso devi spostarti di centinaia di chilometri – sempre se te lo puoi permettere. Non solo il governo colpevolizza a ogni occasione te e la tua scelta. Ora i pochi medici che garantiscono questo diritto vengono definiti “sicari” dal Papa senza che nessuno al governo alzi un dito. Mi schiero al fianco dei medici di Torino che hanno chiesto formalmente al governo di prendere una posizione. Perché se lo Stato italiano garantisce, almeno sulla carta, un diritto alle sue cittadine, è proprio grazie al prezioso lavoro del personale medico, a cui deve andare il nostro rispetto”. Lo scrive in un post su Facebook Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle