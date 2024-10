(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

Al termine degli interventi il 100% dell’illuminazione pubblica della città sarà a

LED per una riduzione dei consumi energetici di circa il 70%. Un investimento

di 3,5 milioni di euro da parte di ENGIE per un piano lavori che si concluderà

nel 2025

PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PROSEGUONO GLI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Concluso il primo stralcio dei lavori con la sostituzione di 974 lampade

che ha interessato Beroide, San Giacomo e Terzo La Pieve. In fase di

approvazione il secondo e terzo stralcio per un totale di circa 7.000

punti luce

Proseguono gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica realizzati da

ENGIE, che dall’1 ottobre ha preso in carico anche le attività legate alla manutenzione

Il piano dei lavori, suddiviso in tre stralci, sta consentendo la sostituzione di oltre 8.000

punti luce con l’installazione di nuove lampade a LED. Il primo stralcio, i cui interventi

sono iniziati questa estate e sono attualmente in fase di ultimazione, ha interessato la

zona nord, ossia l’area compresa tra Beroide, San Giacomo e Terzo La Pieve per un totale

di 974 nuove lampade (rispetto alla prima programmazione che ne prevedeva 1.171,

197 lampade verranno installate con i lavori del terzo stralcio).

In questi giorni sono in approvazione gli interventi relativi al secondo e terzo stralcio, i

cui lavori inizieranno nelle prossime settimane. Due le zone interessate: quella centrale

del territorio comunale, ossia San Venanzo, Santo Chiodo, Baiano, San Martino in

Trignano e aree limitrofe, per un totale di 2.626 lampade, e quella sud fino a Strettura,

compresa anche l’area urbana di Spoleto (da Maiano a Collerisana passando per

Monteluco), per un totale di 4.495 corpi illuminanti.

Complessivamente i lavori avranno una durata di circa un anno e saranno realizzati