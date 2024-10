(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 GOLF

DP World Tour: Dunhill Links con tanti campioni, non solo del golf

Nel torneo, che si svolge su tre percorsi scozzesi, in gara tra gli altri McIlroy, Rahm e Fleetwood insieme a ex calciatori, compresi Bale e Gullit, e stelle di varie discipline. Al via cinque azzurri: Migliozzi, Paratore, Scalise, Laporta e Celli

E’ uno degli eventi classici del DP World Tour dove i campioni del golf e di altri sport, insieme a personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura generano uno show unico. E’ l’Alfred Dunhill Links Championship che si disputa dal 3 al 6 ottobre con formula pro-am a coppie (un pro e un dilettante), con classifica individuale e a squadre (Team Championship), sui tre percorsi scozzesi dell’Old Course di St. Andrews, del Carnoustie Golf Links a Carnoustie e del Kingsbarns Golf Links a Kingsbarns. Cinque gli azzurri al via: Guido Migliozzi, Renato Paratore, Lorenzo Scalise, Francesco Laporta e Filippo Celli.

Il field è delle grandi occasioni e propone una sfida a largo raggio, perché comprende concorrenti selezionati da tutti i più importanti circuiti, resa ancor più affascinante dalla presenza di ben 14 giocatori della LIV Golf.

Difende il titolo l’inglese Matt Fitzpatrick, 30enne di Sheffield, nove successi sul DP World Tour, con un Major e, al netto di questo, uno sul PGA Tour. Lo scorso anno si impose battendo avversari e maltempo in un evento ridotto da 72 a 54 buche e concluso di lunedì. Difficile un bis, ma sarà comunque tra i possibili protagonisti in un contesto che comprende, tra gli altri, cinque atleti tra i primi 20 del World Ranking: il nordirlandese Rory McIlroy (n. 3), l’inglese Tommy Fleetwood (n. 11), medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi, lo spagnolo Jon Rahm (n. 13), lo scozzese Robert MacIntyre (n. 16) e lo statunitense Billy Horschel (n. 17), a segno nel recente BMW PGA Championship.

Rahm, che domenica scorsa è stato superato al playoff dal connazionale Angel Hidalgo (anche lui in gara) nell’acciona Open de España, guiderà il gruppo della Superlega araba dove figurano, tra gli altri, gli statunitensi Brooks Koepka e Patrick Reed, l’iberico David Puig, i sudafricani Louis Oosthuizen e Branden Grace (suo il torneo nel 2012) e l’inglese Tyrrell Hatton (doppietta di fila, 2016, 2017). Da seguire anche l’irlandese Shane Lowry, i gemelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard, i francesi Antoine Rozner e Matthieu Pavon, l’inglese Matt Wallace, il sudafricano Thriston Lawrence e il cinese Haotong Li.

I past winner – Il torneo, giunto alla 23ª edizione, è nato nel 2001 e nell’occasione fu vinto dallo scozzese Paul Lawrie, Major Champion. Oltre ai citati Fitzpatrick, Grace e Hatton saranno in gara altri past winner: gli inglesi Danny Willett (2021), Oliver Wilson (2014) e David Howell (2013), il danese Thorbjorn Olesen (2015), lo scozzese Stephen Gallacher (2004) e l’irlandese Padraig Harrington, anche lui autore di una doppietta (2002, 2006), ma non consecutiva come quella di Hatton.

Quanto a David Howell, 49 anni, disputerà la 725ª gara sul DP World Tour, record assoluto, e si porterà due tornei avanti allo spagnolo Miguel Angel Jimenez, che ne ha giocati 723, peraltro frenato dall’età (60 anni). L’inglese è uscito sempre al taglio nelle ultime 20 partecipazioni.

Team Championship con le celebrità – Nel Team Championship molti i campioni dello sport in campo a iniziare dagli ex calciatori Gareth Bale, Ruud Gullit e Jamie Redknapp. Con loro il cinque volte campione olimpico di canottaggio Sir Steve Redgrave, che partecipa consecutivamente dal 2001, gli ex rugbisti Schalk Burger Jnr, Morné du Plessis e Rob Louw, l’ex fantino Sir Anthony Peter McCoy e gli ex giocatori di cricket Jimmy Anderson, Allan Lamb, Mark Nicholas, Kevin Pietersen e Michael Vaughan

Senza dimenticare Kelly Slater, per undici volte campione del mondo di surf con il quale tutti i pro vorrebbero giocare, avendo fatto coppia con due vincitori, Simon Dyson (2009) e Thorbjorn Olesen.

Nel campo dello spettacolo gli attori Bill Murray, Michael Douglas, Andy Garcia, il cantautore Huey Lewis e ancora il cantante dei Keane Tom Chaplin, il batterista dei Bon Jovi Tico Torres e Dave Farrell, bassista dei Linkin Park.

La formula – Si gioca sulla distanza 72 buche, con i concorrenti che si alterneranno sui tre tracciati e con taglio dopo 54. Saranno ammessi al round conclusivo (sull’Old Course) i primi 60 pro della classifica individuale e le prime 20 coppie di quella a squadre, oltre ai pari merito con l’ultimo punteggio utile di qualifica.

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – L’Alfred Dunhill Links Championship sarà trasmesso da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari: giovedì 3 ottobre, venerdì 4 e sabato 5, dalle ore 13 alle ore 18; domenica 6, dalle ore 12,30 alle ore 18.

2 ottobre 2024