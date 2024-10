Festa Unità Massafra

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

Il Partito Democratico di Massafra annuncia che questo fine settimana (Sabato 5 e

Domenica 6 Ottobre 2024) ci sarà la Festa de L’Unità in “villa” – Piazza Vittorio

Emanule II.

Il programma del sabato prevede dalle ore 18:30 alle ore 19:45 un dibattito politico

sulla “autonomia differenziata” e dalle ore 19:45 alle ore 20:15 “il Sud in Europa, lo

sviluppo e la sfida del PNRR”. A seguire ci saranno spettacoli di danza a cura di

“Liber Danza” e “La Rosa Negra”, successivamente il live concert dei Motel Money

con la cover band dei DOORS.

La domenica, invece, il programma politico dalle ore 18:30 alle ore 19:45 si

concentrerà sulla questione della amministrazione Comunale di Massafra e la crisi in

corso. Dunque sarà il momento per parlare pubblicamente di quel che accade.

Successivamente, dalle ore 19:45, “un punto sulla nostra Regione e le prospettive

future”.

A seguire ci saranno gli spettacoli del Palio della Mezzaluna.

Massafra, lì 2 Ottobre 2024

Francesco Cacciapaglia

(Segretario PD Massafra)