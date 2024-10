Diritti: sit-in di AVS a sostegno della campagna Italy Need Sex Education sull’educazione sessuoaffettiva nelle scuole

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

sull’educazione sessuoaffettiva nelle scuole.

Oggi 2 ottobre alle ore 14:30 si terrà un sit-in in Piazza Montecitorio

promosso da Alleanza Verdi Sinistra per chiedere l’introduzione

dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane.

Parteciperanno gli onorevoli Devis Dori ed Elisabetta Piccolotti, Marco

Grimaldi, Francesca Ghirra e Luana Zanella, Capogruppo di Alleanza Verdi

Sinistra alla Camera dei Deputati.

AVS sostiene la campagna Italy Need Sex Education, rappresentata dalla

portavoce dell’attivista e politologa Flavia Restivo, presente al sit-in.

