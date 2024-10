(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 SCUOLA, PIRONDINI (M5S): OK INSEGNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO MA IPOCRISIA FARLO A COSTO ZERO

Roma, 1 ott. – “Oggi discutiamo di due temi di straordinaria importanza come l’educazione civica e la sicurezza sul lavoro. Sul primo fronte parliamo di un insegnamento che conta su un monte orario complessivo di 33 ore all’anno, praticamente un’ora a settimana. È un’ora piena di tempi che sono ovviamente tutti importanti e condivisibili, ma viene da chiedersi se trovino corrispondenza nelle risorse stanziate ed in una adeguata organizzazione. Questo governo infatti ha stanziato per l’educazione la cifra di 7 euro ad istituto. Ma come si può organizzare seriamente un insegnamento su temi tanti importanti con risorse cosi infime? Anche la legge che discutiamo oggi è a costo zero, quindi le scuole dovranno farsi bastare 7 euro. Eppure quando parliamo di sicurezza sul lavoro facciamo i conti con numeri drammatici e la tendenza quest’anno è negativa. Il M5S ha presentato proposte per aumentare il numero di ispettori sul lavoro; per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, che non prevede solo l’inasprimento delle pene ma lavora anche sulla prevenzione andando a sanzionare chi mette a rischio salute e vita dei lavoratori; per istituire una procura nazionale con magistrati con competenze specifiche per i reati che investono la sicurezza sul lavoro. Dobbiamo lavorare per fermare le stragi sul lavoro e le tragedia come quelle che hanno visto protagonisti Luana D’Orazio o Satnam Singh. Ed è talmente importante parlare di questo nelle scuole che l’ipocrisia di un provvedimento privo di risorse reca il rischio talmente alto di trasformarsi in uno spot, che il nostro voto sarà di astensione”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura al Senato Luca Pirondini intervenendo in aula.

