M.O.: Incontro Pd e Ong, chiesto cessate il fuoco a Gaza e in Libano

Il Responsabile Esteri del PD, Peppe Provenzano, ha avuto nel pomeriggio un incontro on line con alcune ONG italiane attive in Libano, per assicurarsi sulle sicurezza dei nostri operatori umanitari e per avere un aggiornamento sul campo. Nel corso della riunione, afferma Provenzano, “è emersa la necessità di rafforzare gli aiuti e di attivare un tavolo di coordinamento istituzionale per garantire la protezione di civili e cooperanti, molti dei quali si trovano in aree pesantemente colpite e con poche opzioni di evacuazione, vista la situazione in cui versa l’aeroporto di Beirut”.

Nell’incontro, cui ha partecipato anche Marina Sereni, della Segreteria nazionale del PD, Provenzano ha ribadito “l’impegno del Partito democratico per il cessate il fuoco a Gaza e in Libano e per il rispetto del diritto umanitario”.

Roma, 1 ottobre 2024