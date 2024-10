(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 28 settembre 2024

NOTA: per la divulgazione.

CONTATTO: Cap Giacomo Tommaso ROSSI (Cp. CC Jerzu).

COMUNICATO STAMPA

ESCALAPLANO: UN SOGGETTO DEFERITO IN STATO DI LIBERA’

DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI JERZU.

Nel corso della mattinata i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, al termine di

accurate attività di perquisizione in Escalaplano (SU), hanno denunciato in

stato di libertà un incensurato 37enne, per detenzione finalizzata alla vendita

al dettaglio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, all’esito di attenta attività in agro di Escalaplano (SU), militari

di quel Comando Stazione Carabinieri, coadiuvati dalla Squadriglia

Anticrimine della Compagnia di Jerzu, da militari della Stazione CC di Ulassai,

e supportati nella fase ricognitiva da unità dello Squadrone Eliportato

“Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, hanno complessivamente proceduto al

ritrovamento ed al successivo sequestro di nr. 22 piante di canapa indiana e di

un sistema di irrigazione c.d. “a goccia”. Le successive perquisizioni

domiciliari si concludevano con il sequestro di una cospicua ed ingiustificata

somma di denaro contante (circa 12000 euro) presumibilmente frutto

dell’attività illegale del giovane.