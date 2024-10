Convocazione del Consiglio dei ministri n.98

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO N. 98

Il Consiglio dei ministri è convocato in data 2 ottobre 2024, alle ore 11.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (PRESIDENZA – AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – INTERNO – GIUSTIZIA – AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – TURISMO)

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. n. 309/ 1990, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra Comunità e i Paesi terzi – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR – GIUSTIZIA)

