(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Comunicato stampa.

Marchisio: Gemellaggio Pragelato, un forte ringraziamento agli organizzatori. E adesso

coinvolgiamo tutto Il paese.

“Il 50° anniversario del gemellaggio tra il nostro paese e la cittadina tedesca di Wenbach Hahn e

Rohrbach ha rappresentato un momento di grande importanza. Di natura culturale,

amministrativa, religiosa e storica. Ma soprattutto ha contribuito, e non avevamo alcun dubbio al

riguardo, a rafforzare l’amicizia e i legami tra i nostri due paesi. E come Sindaco, a nome di tutta

l’Amministrazione Comunale, voglio ringraziare le molte associazioni, i gruppi, i volontari e tutte le

persone che hanno contribuito con il loro lavoro e la loro passione a rendere questo gemellaggio

una iniziativa di vera ed intensa amicizia e di vera conoscenza reciproca dei nostri paesi.

Credo che come Amministrazione Comunale, e di comune intesa con tutte le associazioni e le

persone che hanno lavorato per rendere al meglio questo storico anniversario, abbiamo adesso

anche il dovere di rafforzare le nostre comuni radici culturali per cementare ancora di più il nostro

legame. E, se possibile, coinvolgere ancora di più la cittadinanza affinchè il gemellaggio con gli

amici tedeschi rappresenti un momento fondamentale per riscoprire e rileggere la nostra identità

culturale e storica”.

Massimo Marchisio, Sindaco Pragelato.

