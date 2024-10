[Comune Palermo] Dichiarazione Consigliere comunale Leopoldo Piampiano (Forza Italia): ” Degrado e abbandono dell’edificio confiscato alla mafia situato in via AV 1, nel quartiere Arenella, presentata interrogazione al sindaco “

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Si inoltra la dichiarazione del consigliere comunale Leopoldo Piampiano,

componente della commissione Urbanistica, in merito alla interrogazione

presentata formalmente al Sindaco riguardante la situazione di degrado e

abbandono dell’edificio situato in via AV 1, nel quartiere Arenella.

L’immobile, confiscato alla mafia, giace incompiuto da oltre quarant’anni,

rappresentando una fonte di pericolo per i residenti e deturpando il

paesaggio del borgo marinaro.

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“L’edificio in via AV 1 non è solo un simbolo di degrado, ma un’opportunità

mancata per restituire alla comunità un bene che potrebbe essere

riutilizzato a scopi sociali o culturali,” ha dichiarato il Consigliere

Piampiano. “Confido nell’autorevole intervento del Sindaco affinché sia

trovata una soluzione definitiva per riqualificare l’area e mettere in

sicurezza l’immobile. L’interrogazione solleva diverse questioni chiave,

tra cui: Gli intendimenti dell’Amministrazione Comunale riguardo alla

riqualificazione dell’edificio confiscato; La possibilità di destinare

l’immobile a progetti sociali o culturali, come previsto dalla normativa

sui beni confiscati alla mafia; La necessità di interventi immediati per

mettere in sicurezza l’edificio, al fine di eliminare i rischi legati al

suo stato di abbandono; La richiesta di un piano di riqualificazione

complessivo per l’area, che includa anche il miglioramento della rete

viaria, da tempo insufficiente e deteriorata”.