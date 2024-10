CAMERA DEI EDPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MERCOLEDì 2 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

AGENDA DI DOMANI, MERCOLEDì 2 OTTOBRE

PRESIDENTE

📌11.30 Premiazione in occasione della Festa dei Nonni. Studio del Presidente

📌15 Sala del Cavaliere. Incontro con il Presidente del Parlamento del Montenegro, Andrija Mandić

AULA

📌 15 QT con i Ministri Tajani, Salvini, Ciriani

📌16.15 discussione generale DL Fiscale con al termine posizione Fiducia

COMMISSIONI

🔵SITUAZIONE MEDIO ORIENTE 8.30 Ministri Tajani e Crosetto in audizione – Nuova Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio – Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato

📌14.45 – Commissione Attività produttive della Camera – audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla situazione dei tavoli di crisi industriale aperte presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 Presentazione del disegno di legge in materia di diritto alla disconnessione. Anna Ascani

📌13 Presentazione del Manifesto delle persone con allergie respiratorie. Paolo Ciani

📌14.30 Presentazione libro. Marco Simiani

📌16 Presentazione “From Maiella to Sahara Bike Experience”. Roberto Pella

📌17.30 Presentazione della raccolta di poesie “Nella penombra che congeda il giorno”. Luca Toccalini

EVENTI

📌14:30 Sala della Regina. Convegno “Formare al lavoro per trasFormare la vita. Bilancio e rilancio del programma GOL e presentazione del Seminario Europa”. Interviene il Questore Trancassini. Promuove On.Rizzetto. Diretta web

📌15 Sala Giacomo Matteotti. Convegno: “Le sfide invisibili delle malattie rare e infrequenti: conoscere, comprendere e gestire gli impatti sulla salute mentale” (The European House-Ambrosetti)

📌16.30 Sala del Refettorio. Convegno: “L’inclusività della realtà virtuale del metaverso”

(On. Tassinari). Interviene la Segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta web

📌17.30 Sala del Cenacolo Inaugurazione della mostra: “I luoghi dello spirito” di Luigi Salvatore e Antonio Servillo. On. Mollicone