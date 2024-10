(ARC) Eventi: Roberti, Juventussi promuove sport e giornalismo di qualit

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 All’evento organizzato dall’Unione stampa sportiva italiana del

Friuli Venezia Giulia hanno partecipato gli assessori Roberti e

Scoccimarro

Trieste, 1 ott – “Attraverso lo sport vengono trasmessi

educazione, valori, il rispetto e la capacit? di vivere e

lavorare insieme, ed ? questo il motivo per cui l’Amministrazione

regionale, come tutte le istituzioni, sostiene convintamente lo

sport sul territorio. Allo stesso modo manifestazioni come

‘Juventussi’ hanno lo stesso significato, ovvero promuovere la

pratica sportiva a tutti i livelli attraverso l’esempio di

giovani che si sono contraddistinti e quindi dobbiamo essere

grati all’Unione stampa sportiva italiana del Friuli Venezia

Giulia per il proprio impegno nell’organizzare questo evento che,

anno dopo anno, ha visto molti dei premiati raggiungere risultati

strepitosi, tra cui anche l’oro olimpico”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti all’edizione 2024 di “Juventussi”, l’evento

ideato dalla Sezione regionale dell’Unione Stampa Sportiva

Italiana “Marco Luchetta”, presieduta da Umberto Sarcinelli, nel

corso della quale sono stati premiati alcuni tra i migliori

atleti del Friuli Venezia Giulia, tra cui Matteo Parenzan, Giada

Rossi, Veronica Toniolo, Daniel Podgornik, Ilaria Corazza; ben

quattro giovanissimi campioni, ovvero Davide Stella, Alessio

Coppola, Noemi De Vincenzi e Josef Marvucic, la squadra delle

Aquile biancorosse di Staranzano (Premio Felluga), oltre a

personalit? e istituzioni del mondo sportivo, come Enrico Samer

per la realizzazione del Trieste Campus, i giornalisti Arden

Stancich e Roberto Siljan, Andrea Ceccotti, governatore della

Panathlon Area 12 e l’Universit? di Trieste.

Roberti ha quindi evidenziato che “sono moltissimi gli atleti che

danno lustro al nostro territorio incarnando i valori positivi

dello sport e in tutte le occasioni in cui questo ? accaduto sono

sempre stati presenti i giornalisti; i quali hanno un ruolo

fondamentale, che non ? semplicemente quello di testimoniare e

raccontare, ma anche quello di trasmettere emozioni positive

avvicinando sempre pi? persone alle discipline sportive”.

All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore

regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo

sostenibile Fabio Scoccimarro, il presidente regionale del Coni

Giorgio Brandolin, l’assessore comunale di Trieste allo Sport

Elisa Lodi, rappresenti dell’Ordine dei giornalisti, del

Panathlon Club e della Lega Navale, che ha ospitato l’evento

nella propria sede.

