(ARC) Bsbf: Rosolen-Bini, evento eccezionale per ricerca e imprenditoria Fvg

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Inaugurati gli spazi espositivi del forum scientifico

internazionale a Trieste

Trieste, 1 ott – “? un’emozione e un orgoglio per la Regione

aprire questa sera gli spazi espositivi del Bsbf 2024 a Trieste.

Un palcoscenico di prestigio per il sistema scientifico del

Friuli Venezia Giulia, dell’Italia e di tutta Europa, il luogo

ideale in cui il settore delle imprese entra realmente in

contatto con ci? che nella quotidianit? avviene nei nostri enti

di ricerca”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Ricerca Alessia

Rosolen in occasione dell’inaugurazione dell’area espositiva del

Big Science Business Forum, nel centro congressi del Porto

vecchio di Trieste. Da oggi al 4 ottobre, oltre mille delegati

provenienti da 500 organizzazioni, in rappresentanza di 29 Paesi

europei, dialogheranno sui grandi temi della scienza e della

ricerca che vedono come protagonisti istituzioni, gli esponenti

delle 10 Big Science organisations e dell’industria nazionale e

internazionale.

Rosolen ha sottolineato il privilegio e l’opportunit?, per

Trieste e il Friuli Venezia Giulia, di ospitare il pi? grande

forum scientifico europeo giunto alla terza edizione (le prime

due si sono svolte a Copenaghen nel 2018 e a Granada nel 2022),