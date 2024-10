(ACON) SICUREZZA. HONSELL (OPEN): LEGGE REGIONALE 2021 PROMUOVE SOLO PAURA

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

mar 01 ottobre 2024

? stata discussa la relazione sull’attuazione della legge

regionale del 2021 in materia di politiche integrate di sicurezza

e ordinamento della polizia locale. Come Open Sinistra Fvg

abbiamo espresso un giudizio sfavorevole nel nostro intervento su

tale norma”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale Furio Honsell

di Open Sinistra Fvg.

“In primo luogo – prosegue Honsell – riteniamo inadeguato il

dossier preparato per la valutazione della legge, molte parti

erano generiche e mancavano dichiarazioni precise sui costi

indiretti della messa in pratica di tale norma. Ma, fatto ancora

pi? grave, riteniamo che tale norma sia stata efficace solamente

nel promuovere la paura e diminuire la sicurezza percepita”.

“Prova dell’inefficacia della norma – conclude il consigliere

delle Opposizioni – ? il fiorire di titoli sui giornali che

denunciano l’insicurezza percepita, gli steward, e le

manifestazioni di estrema Destra nella citt? di Pordenone mentre

le questure confermano che il numero di reati ci vede ormai da

decenni come una delle regioni pi? sicure”.

