(ACON) IRO. ASSESSORE ANZIL RISPONDE A BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO E MASSOLINO

(ACON) Trieste, 1 ott – Durante la seduta d'Aula odierna sono

state date risposte alle interrogazioni e interpellanze dei

consiglieri regionali da parte del vicegovernatore con delega a

Cultura e sport, Mario Anzil.

Anzil ha chiarito lo storico dei finanziamenti ai soggetti

interessati, i termini degli accordi di valorizzazione e le

tempistiche sull’entrata in vigore del regolamento per la Legge

regionale 23/2015, capo II (beni culturali mobili e immobili). Ha

inoltre precisato lo stato dell’arte nell’applicazione della

normativa, che necessita di una revisione coordinata per corrette

azioni da parte dell’ente, rispondendo alle richieste da parte

dei consiglieri Enrico Bullian, Massimo Moretuzzo e Marco Putto

(Patto-Civica).

Nella sua replica, Bullian, pur apprezzando il puntuale

resoconto, ha concordato sulla necessit? di fermarsi per una

revisione della norma prima di procedere con gli interventi a

favore della valorizzazione dei beni culturali, per la

conservazione e la promozione di eventi sul territorio regionale.

Anzil ha inoltre illustrato le intenzioni della Regione in merito

all’assegnazione degli spazi del padiglione T del parco di San

Giovanni e al futuro del museo Mini Mu, come da richiesta della

consigliera Giulia Massolino (Patto-Civica) che ha auspicato

nella sua replica, “una scelta condivisa, per il futuro del riuso

degli spazi”.

Il vicegovernatore ha fatto sapere l’intenzione di ospitare nel

padiglione T, per 5 anni, alcune classi dell’universit? di

Trieste di fatto confermando quanto ribadito dalla sentenza del

Tar che riteneva il ricorso dell’associazione del museo

inammissibile e si procedeva con lo sgombero degli spazi.

