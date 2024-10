(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 **Acciaio, Giani: “Piombino rimanga al centro della pianificazione

nazionale”**

/Scritto da Pamela Pucci, martedì 1 ottobre 2024 alle 14:11/

“Certe dichiarazioni mi fanno temere vi possa essere anche una volontà

di tenere fuori Piombino dalla pianificazione nazionale dell’acciaio.”, a

dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, commentando la

presa di posizione del presidente di Federacciai Antonio Gozzi sul rilancio

del polo siderurgico di Piombino (Livorno) ed in particolare sul progetto

di Metinvest riguardo ai laminati piani, che comporterebbe l’attivazione di

un nuovo forno siderurgico elettrico in Italia. “Per questo – sottolinea

Giani – ritengo inaccettabili le dichiarazioni del presidente Gozzi di

opporsi al nuovo sviluppo di Piombino.”

Giani ha ricordato che “Piombino ha fatto molto per l’Italia e le scelte

energetiche del Paese con il posizionamento del rigassificatore nel porto

trasferendo energia all’intero sistema Italia, poiché senza i circa 5

miliardi di metri cubi di gas che annualmente vengono da Piombino, il

nostro sistema energetico sarebbe stato fortemente penalizzato, con aumenti

del costo dell’energia impensabili”. “Ora – ha concluso Giani –

vorremmo il rispetto degli accordi di programma che prevedono impianti per

un doppio sviluppo siderurgico nella aree demaniali: da una parte le rotaie

di Jsw, dall’altro la produzione più ampia con Metinvest”.