Piano di Zona S2: Avviso accreditamento assistenza specialistica

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Comune capofila Cava de’Tirreni

Comunicato Stampa 30 settembre 2024

Piano di Zona S2: Pubblicato l’Avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore

per la costituzione dell’albo di fornitori del servizio

di assistenza specialistica a favore degli studenti con disabilità

Il Piano di Zona Ambito S2 comunica che sono aperte le iscrizioni all’Albo comunale degli

Enti accreditati dalla Regione Campania per l’Assistenza Specialistica e per

l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità in situazione di gravità,

riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92, frequentanti le scuole secondaria

di II grado nel territorio dell’Ambito S2 Cava de’ Tirreni Costiera Amalfitana.

Il servizio ha come obiettivo il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto

scolastico, nonché di garantire il diritto allo studio dell’alunno disabile agevolando la frequenza

e la permanenza nell’ambito scolastico.

L’assistenza specialistica, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, si svolge per

mezzo di figure professionali specializzate.

Il servizio verrà svolto in classe ove l’alunno necessiti di supporto di tipo pratico-funzionale per

poter eseguire l’attività svolta dall’insegnante di classe: collaborazione con gli insegnanti per la

realizzazione del programma didattico educativo; interventi di sostegno e potenziamento delle

autonomie personali e nella gestione delle attività quotidiane; interventi per favorire

l’integrazione sociale, lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di comunicazione.

L’istanza di accreditamento deve essere redatta sull’apposito modulo, scaricabile dal sito

http://www.pianodizonas2.it, e dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune del Comune

Capofila Cava de’ Tirreni, sito in Piazza Abbro, 1, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo

giorno successivo alla data indicata dall’ avviso, pena l’esclusione.

L’Avviso completo e la relativa modulistica sono disponibili all’indirizzo: http://www.pianodizonas2.it.