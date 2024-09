Newsletter di Ottobre dei Musei nazionali lucchesi

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Newsletter dei Musei Nazionali di Lucca

Ottobre 2024

NUOVI ORARI

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Nuovi orari di apertura per il Museo Nazionale di Palazzo Mansi dal 1° di ottobre 2024 al 13 gennaio

2025:

da martedì a sabato dalle 12.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 17.30); prima e terza domenica del mese dalle

9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.30).

APERTURE FESTIVE

Museo Nazionale di Villa Guinigi;

Domenica 6 ottobre: ore 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Domenica al museo. Ingresso gratuito.

Domenica 20 ottobre: ore 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Domenica 6 ottobre: ore 9.00-19.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Domenica al museo. Ingresso gratuito.

Domenica 20 ottobre: ore 9.00-19.00 (ultimo ingresso ore 17.30).

CONFERENZE

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Giovedì 10 ottobre: ore 16.00 presentazione del libro di Nikita de Vernejoul “Pietro Paolini 1603-1681” (edito

da Arthena, Parigi, 2024)

Interverranno: Stefano Casciu, Direttore regionale musei Nazionali Toscana; Luisa Berretti, Direttrice Musei

Nazionali di Lucca; Luigi Ficacci, già Soprintendente ABAP Lucca e Massa Carrara

Presentazione di: Nikita de Vernejoul

Seguirà una discussione con Alberto Ambrosini, Paola Betti e Patrizia Giusti Maccari, moderatore Luisa Berretti.

VISITE PER FAMIGLIE CON BAMBINI*

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Domenica 20 ottobre: ore 10.30-12.00, visita animata per famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11

anni a cura del personale, dal titolo Urne, sarcofagi e santi: un itinerario inconsueto a Villa Guinigi. Dalla sezione

archeologica fino al piano nobile del museo, approfondiremo con la consueta semplicità materie e tecniche

impiegate nei secoli, accennando ai riti funebri degli antichi abitanti del territorio lucchese e approdando ai santi

raffigurati nel Rinascimento.

Massimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria (per la preparazione dei materiali).

APERTURE LABORATORI

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Giovedì 3 ottobre: ore 15.30-18.00 apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria

Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS.

Giovedì 17 settembre: ore 15.30-18.00 apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria

Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS.