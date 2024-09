(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Liguria: Cantalamessa (Lega), Pd in imbarazzo o in malafede?

Roma, 30 set – “Senza andare troppo lontano, ricordiamo tutti l’imbarazzo del Pd per il caso Ermini. Eppure, adesso hanno il coraggio o la faccia tosta di attaccare Marco Bucci che ha sempre mostrato grande impegno e fatti concreti contro la criminalità organizzata nel Comune di Genova. Ad esempio, Bucci ha firmato protocolli con Anac e Prefettura proprio per contrastare le infiltrazioni mafiose nei cantieri. Invece, da parte dei Dem assistiamo, forse, solo a un maldestro tentativo di sviare l’attenzione dai loro problemi o peggio ancora, come sempre, sono in malafede”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia del partito.

Ufficio Stampa Lega Senato