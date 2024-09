In trasferta dagli amici di Casola Valsenio per la Festa dei frutti dimenticati e il meraviglioso Giardino delle Erbe con 480 specie di piante officinali

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Oggetto: comunicato stampa

In autobus a Casola Valsenio per la Festa dei frutti

dimenticati

e per visitare il meraviglioso Giardino delle Erbe con 480

specie

La trasferta sarà il 13 ottobre. Prenotazioni entro il 3 ottobre

ALBINEA (30 settembre 2024) – Domenica 13 ottobre la Pro Loco di Albinea,

in collaborazione con il Comune, organizza una trasferta a Casola Valsenio per

visitare la Festa dei frutti dimenticati che si svolge ogni autunno nel piccolo

comune ravennate.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 8 davanti alla sede di Pro Loco in via

Morandi 9 per poi partire in pullman. La mattinata sarà libera con la visita alla

festa. Alle ore 15 è prevista una tappa al “Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi”:

un luogo meraviglioso specializzato nella coltivazione, conservazione, didattica

e studio delle piante officinali in cui si trovano oltre 480 specie.

Il rientro ad Albinea è previsto per le ore 18.

Il rapporto che lega i due territori è molto stretto: nell’ottobre 2023 le due

amministrazioni hanno firmato un patto di Amicizia, culminato con la consegna

di un mezzo 4×4 da parte degli albinetani a Casola, che pochi mesi prima era

stata colpita duramente dalle frane causate da un’alluvione.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Pro Loco di Albinea al numero

ottobre per prenotare.

La quota individuale di partecipazione è di 25 euro e comprende il viaggio in

autobus, l’ingresso al Giardino delle Erbe e l’assicurazione. Non sono compresi

pranzi e bevande.

Chi parteciperà dovrà portare con sé un documento d’identità.

Marco Barbieri