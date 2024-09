(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 *GOVERNO, ZANGRILLO: ESECUTIVO MOLTO SOLIDO NON C’E’ BISOGNO DI RIMPASTI;

MAI SENTITO IN BILICO*

“L’esecutivo è molto solido, non credo ci sarà bisogno di rimpasti. Se mi

sento in bilico o mi ci sono mai sentito? No”. Lo dice a Rai Radio1, ospite

di Un Giorno da Pecora, il ministro della Pubblica Amministrazione e

senatore di Forza Italia Paolo Zangrillo, intervistato da Giorgio Lauro e

Geppi Cucciari.

