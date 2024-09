(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 *G7, ZANGRILLO: BERMUDA LOLLOBRIGIDA? CONTESTO ORTIGIA SUGGERISCE DESIDERIO

DI MAGGIORE LIBERTA’…*

I bermuda militari di Lollobrigida al G7? “Diciamo che era in un contesto

che suggeriva, quello di Ortigia, un luogo meraviglioso che richiama il

desiderio di esser un po’ liberi…” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un

Giorno da Pecora, il ministro della Pubblica Amministrazione e senatore di

Forza Italia Paolo Zangrillo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi

Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*