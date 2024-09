Dispositivi in donazione alla Pediatria del S. Giuseppe da aziende e associazioni. Acquisto grazie alla Fondazione SMN

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Acquisto grazie alla Fondazione Santa Maria Nuova. Il grazie dei direttori di presidio e di reparto

Empoli – Doppia donazione nei giorni scorsi alla pediatria del San Giuseppe di Empoli da parte di aziende private e associazioni del territorio empolese, a ulteriore conferma della cultura di grande attenzione da parte della comunità verso il suo ospedale.

Pellemoda ha donato due unità di ultima generazione per fototerapia (da eseguire nel neonato che presenti alti livelli di bilirubina), trasportabili, evitando in tal modo la separazione della madre dal suo piccolo, mentre l’Associazione Vitolini calcio insieme all’azienda Rego, grazie a una raccolta fondi, hanno arricchito di una sonda la dotazione dell’ecografo che nel maggio scorso era stato donato allo stesso reparto dalla Fondazione LaborPro. Le due unità e la sonda sono state acquistate dalla Fondazione Santa Maria Nuova che durante la cerimonia di consegna ha partecipato con il suo presidente, Giancarlo Landini . Per i donatori erano presenti Azzurra Morelli per Pellemoda, Gianluca Proietti per l’Associazione Vitolini calcio e Fabio Ciaponi e Valerio Marini per la Rego.

I ringraziamenti alle aziende e all’associazione empolesi sono arrivati dal direttore di presidio, Francesca Bellini e dal direttore della Pediatria del San Giuseppe, Roberto Bernardini presenti nella Sala dell’Orologio durante la cerimonia di consegna. Entrambi hanno sottolineato il valore delle sinergie sul territorio e come grazie alla generosità dei cittadini e delle aziende si riesca a migliorare la qualità dell’assistenza e delle strutture sanitarie aziendali del servizio pubblico. I ringraziamenti sono andati anche all’impegno della Fondazione Santa Maria Nuova che ha reso disponibili nel minor tempo possibile le donazioni al reparto.

“ Queste donazioni mostrano, ancora una volta, la generosità dei cittadini, delle aziende e delle associazioni del territorio nei confronti delle strutture sanitarie dell’Azienda Usl Toscana centro, l’impegno comune nel rendere il servizio sempre migliore e le cure sempre più avanzate ed efficienti ” afferma Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova.

I donatori in rappresentanza dell’azienda Rego che si occupa di dispositivi per la sicurezza si sono presentati in ospedale con un dono pensato appositamente per i bambini: alcuni giochi per imparare, divertendosi, l’importanza della sicurezza sul lavoro. Un dono inaspettato che si è aggiunto alle donazioni ufficiali e che è stato molto apprezzato in reparto.

