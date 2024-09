CS – Rodi Garganico, De Leonardis (FdI): “Solidarietà al consigliere comunale Michele Azzellino”

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 *Rodi Garganico, De Leonardis (FdI): “Solidarietà al consigliere comunale

Michele Azzellino”*

“Il confronto politico deve sempre restare aderente ai temi e mai scadere

in attacchi strumentali, anche quando magari si pongono, dall’opposizione,

questioni che possono essere non condivise da chi amministra. Esprimo,

quindi, la mia solidarietà e quella di Fratelli d’Italia di Capitanata a

Michele Azzellino, consigliere comunale di Rodi Garganico, che nei giorni

scorsi ha depositato un ricorso al Tar per chiedere l’annullamento

dell’ordinanza che vieta cortei funebri nel territorio comunale e nei

confronti del quale è stato convocato un Consiglio comunale urgente per

discutere e votare la sua incompatibilità e decadenza dal ruolo”. Lo

afferma il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli

d’Italia, Giannicola De Leonardis, che conclude: “Auspico quindi un ritorno

della vicenda all’interno del perimetro di un sano e costruttivo confronto

democratico”, conclude De Leonardis.

