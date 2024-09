Comunicato Stampa San Michele Arcangelo 29 settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 29 settembre 2024

COMUNICATO STAMPA

LA POLIZIA DI STATO CELEBRA IL SUO SANTO PATRONO, SAN MICHELE ARCANGELO, AL QUARTIERE MIRAMARE

In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, è stata celebrata, a partire dalle ore 10:30 della mattinata odierna, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Rimini Miramare, la Santa Messa con l’intervento iniziale del Vescovo di Rimini, S.E. Mons. Nicolò Anselmi.

San Michele Arcangelo è stato proclamato Santo Patrono del Corpo e Difensore del Popolo da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949.

L’odierna funzione religiosa è stata officiata alla presenza del Prefetto e del Questore di Rimini, dei poliziotti in servizio ed in quiescenza e del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nonché di tutte le specialità della Polizia di Stato presenti in provincia, con l’intervento dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Durante la celebrazione è stata data lettura della preghiera a San Michele Arcangelo ed è stato evidenziato il lavoro che ogni giorno affronta la Polizia di Stato in attività operative, in sinergia con le altre Forze dell’ Ordine e Armate e tutte le Pubbliche Amministrazioni.